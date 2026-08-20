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20.08.2026 в 16:45

В Германии обвинили Heinz в дискриминации христиан из-за рекламы кетчупа

Промосервис персонализации продукта не давал выбрать имя Иисус, чтобы напечатать его на этикетке

Зампредседателя партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх раскритиковала производителя соусов Heinz после того, как обнаружила, что в сервисе персонализации бутылок кетчупа нельзя было указать имя Иисус (Jesus). При этом, по ее словам, система принимала варианты «Аллах» и «сатана». Об этом политик написала в X.

Фон Шторх назвала ситуацию «изощренным методом гонения на христиан». Ее публикация появилась на фоне рекламной кампании Heinz, в рамках которой покупатели могли заказать бутылку с индивидуальной надписью на этикетке.

В Heinz сообщили BILD, что кампания была запущена в Великобритании и Ирландии. В Германии Heinz не располагает собственным интернет-магазином, поэтому немецкие потребители не могли воспользоваться этой возможностью напрямую.

Представители Heinz заявили, что настройки сайта были обновлены, поскольку продукция компании «предназначена для всех». После этого фон Шторх подтвердила, что возможность нанести имя Иисус на бутылку появилась.

Германия Heinz
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