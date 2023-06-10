В Екатеринбурге закрыли доставку «Ёбидоёби» после массового отравления клиентов

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области закрыло доставку сети «Ёбидоёби» в Екатеринбурге на три месяца после отравления 32 клиентов.

Как сообщили в ведомстве, в одном из пунктов доставки сети выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в пробах пищевой продукции обнаружена сальмонелла.

В сети доставки роллов заявили, что ответственность за некачественную продукцию, попавшую в торговые точки «Ёбидоёби», несет поставщик. Франчайзи не будет продолжать с ним сотрудничество, филиал в Екатеринбурге компенсирует клиентам расходы на лечение.

Компания «Ёбидоёби» зарегистрирована в 2016 году. С этого времени открыто 179 ресторанов одноимённой сети в 132 городах России.

Напомним, ранее арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки суши изменить название юридического лица. По мнению истца, название «Ёбидоёби» может вызывать стойкую ассоциацию с нецензурным словом у «неограниченного круга лиц», а это противоречит «общественным интересам, принципам гуманности и морали». В начале мая «Ёбидоёби» подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Красноярского края