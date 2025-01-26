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18+
26.01.2025 в 15:02

В Бразилии спасают акул с помощью вирусной песенки Baby shark

Проблему освещают в мультипликационном ролике

Международная некоммерческая организация по борьбе с браконьерством Sea Shepherd и бразильское агентство VML Brasil выпустили кампанию, направленную на защиту акул.

Партнеры создали мультфильм Bye Bye Shark, в котором для большей запоминаемости использовали вирусную детскую песенку Baby shark.

В видео рассказывается о том, что акул истребляют, а их мясо продают на рынке под видом обычной рыбы, что приводит к сокращению популяции этих хищников.

Двухминутная детская песенка Baby Shark о семействе акул, отправляющихся на подводную охоту, появилась на YouTube 8 лет назад. С тех пор количество просмотров веселого видео достигло 15,5 млрд. Песенка до сих пользуется популярностью, ведь навязчивую мелодию невозможно выкинуть из головы.

Bye Bye Shark
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