7734yeah и «Министар»: Успевает ли AR за прогнозами?

Специалисты digital-агентства 7734yeah и рекламного агентства «Министар» рассказали о том, что бизнес может извлечь для себя из технологии дополненной реальности (AR) в 2019 году в различных отраслях.

Место AR на рынке иммерсивных технологий

В декабре 2018 года IDC прогнозировали, что к 2019 году затраты на технологии AR/VR увеличатся до $20.4 млрд — на 68.8% относительно 2018 года.

По данным Statista, один только AR в 2019 году должен достичь объема в $16.8 млрд, а к 2023 году рынок дополненной реальности вырастет до $160 млрд. Такой прогноз сделан на основании расчетов среднегодового темпа роста данного рынка.

Основная доля инвестиций уходит в AR, который отличается более высоким уровнем проникновения благодаря использованию мобильных устройств. Интерес к этой технологии также поддерживается большим числом ПО, создающимся для потребительского и коммерческого сектора.

Аппаратный AR развивается медленнее мобильного. Рост обеспечивается благодаря легким, относительно недорогим устройствам, которые не требуют подключения к компьютерам и игровым консолям. Значительное увеличение проникновения технологии в будущем (в 2019−2022 годах) должно обеспечить устройства, которые будут обслуживать коммерческий сектор.

Устройства вывода и направления развития AR

На рынке AR есть два фундаментальных направления развития: на мобильных устройствах — Mobile AR, с использованием других устройств — Standalone HMD (самостоятельные девайсы с собственным железом и дисплеем для вывода информации) и Tethered HMD (для работы им необходимы дополнительные устройства, такие как игровые консоли, ПК и так далее). Последние два варианта будем называть аппаратным или гарнитурным AR.

Помимо этого, существует ряд проектов, которые не задействуют для вывода дополнительной информации экраны устройств. Приведем в пример компанию WayRay, основанную Виталием Пономаревым. Основными инвесторами стартапа являются иностранные холдинги. Сейчас они растут за счет контрактов с крупными автоконцернами, которые интегрируют в свои продукты навигаторы дополненной реальности WayRay.

Существенной разницы между классическим AR и технологией WayRay, основанной на голографических элементах, для конечного потребителя, наверное, нет, но интерес ее заключается в том, что она использует в качестве устройства вывода другие поверхности — например, лобовые или оконные стекла.

Ограничители AR

Аппаратный AR существенно ограничен проникновением устройств. Цена гарнитур слишком высока, им не хватает мобильности, недостает времени автономной работы, а также есть проблема проникновения широкополосного интернета, который необходим для реализации потенциала данной технологии.

Мобильные AR-приложения, созданные на базе платформ ArKit (для iOS) и ArCore (для Android), в полную силу работают только на смартфонах с двумя камерами: на других устройствах приложение может не определить относительные размеры элементов дополненной реальности или определить их некорректно, так как для этого оно должно считывать расстояние от смартфона до просматриваемой поверхности.

Также существует проблема с рекламой AR-прилжений. Для пользователя есть несколько способов войти в работу с AR-приложением в зависимости от рекламного канала, через который он о нем узнал. Два наиболее распространенных из них: QR-коды и ссылки.

QR-коды — офлайн

У многих потребителей нет привычки использования QR-кодов. В России, в отличие от Китая, QR-коды еще не вошли в сферу ежедневного использования. Для массового вовлечения в мобильный AR это весьма критично, так как на данном этапе это единственный относительно распространенный способ привлечь пользователя из офлайн-канала. Цепочка действий пользователя, который ранее не считывал QR-коды будет выглядеть следующим образом:

Cкачать и установить приложение для сканирования QR-кодов из app store, Отсканировать QR-код рекламируемого AR-приложения, Скачать и установить это приложение, Запустить приложение, Раздать приложению необходимые доступы к устройству.

Для современного маркетинга это довольно долгий путь. На каждом из этапов есть большая вероятность, что пользователь выйдет из цепочки.

Устройства, работающие на iOS 11 и выше могут считывать QR-коды без использования стороннего софта. Среди Android-устройств схожим образом работает встроенная камера смартфонов Xiaomi и еще нескольких брендов.

Ссылки на AppStore — онлайн

Это более простой способ, состоящий всего из четырех шагов:

Перейти по рекламной ссылке с мобильного устройства, Установить AR-приложение, Запустить его, Раздать приложению необходимые доступы.

Существует еще один способ привлечь онайлн-аудиторию к работе с AR-приложением, который придется по вкусу маркетологам и рекламщикам. С его помощью бренды могут идти в обход установки сторонних приложений. О нем мы расскажем дальше, где речь пойдет о конкретных разработках.

Мобильный AR развивается в потребительском секторе

Мобильному сегменту дополненной реальности Digi-Capital отдают наибольшую долю прибыли в своем прогнозе для TechCrunch на 2021 год — $83 млрд из $108 млрд.

Мобильный AR наиболее распространен по всему миру и, что радует, в России это направление также развивается достаточно быстро, если сравнивать с другими иммерсивными технологиями.

Благодаря запуску AR-платформ ArKit и ArCore ситуация с качеством, функциональностью и доступностью приложений улучшается. Если говорить коротко, то главными преимуществами новых платформ являются точное определение положения смартфона в пространстве, отслеживание его движения и определение плоскости для размещения AR-элементов.

Наибольшее развитие мобильный AR получает в потребительском секторе в связи с огромным проникновением мобильных устройств в мировом масштабе. Приведенные в материале прогнозы, среди прочих факторов, учитывают грядущие поколения мобильных устройств, на которых в силу увеличения спроса на иммерсивные технологии будет предусмотрен стандартный функционал для быстрого доступа к сторам через стандартное приложение камеры смартфона, а также вероятный переход на 5G.

Аппаратный AR развивается в коммерческом секторе

По данным IDC, аппаратный AR будет постепенно забирать на себя все больше инвестиций. В 2022 году уже будет выпущено 21,6 млн самостоятельных AR-гарнитур. До тех пор, пока устройства не станут более доступными для потребителей, аппаратный AR будет развиваться в коммерческом секторе.

Это закономерное движение идеи развития технологии от технологических лидеров мирового рынка, то есть Китая и США. Крупные игроки могут использовать потенциал аппаратных решений для минимизации рисков, сокращения времени и стоимости производства, для обучения персонала и оптимизации бизнес-процессов.

Например, сфере обучения персонала в 2018 году IDC отдали основную долю прогнозируемых бюджетов на разработку софта для аппаратного AR — $1.8 млрд. Последние несколько лет над внедрением аппаратного AR/VR во внутренние бизнес-процессы работают все крупнейшие представители промышленного сектора.

Отрасли применения AR, сроки и стоимость разработки

Первопроходцами в области коммерческого AR стали гиганты своих отраслей. Ценность, которую они могут извлечь из этих технологий за счет сокращения издержек на обучение и стандартизацию бизнес-процессов исчисляется десятками-сотнями миллионов и они могут сделать это уже сегодня.

РИТЕЙЛ

В аппаратном AR для работы с потребительским сектором сейчас лидирует Китай. Основная доля их проектов находится в отрасли ритейла благодаря активному участию Alibaba Group. Совместно с Rokid, они планируют совместный запуск AR-гарнитуры Rokid Aurora на рынке Китая. Еще один их крупный проект — это Taobao Buy, виртуальный супермаркет (3200 квадратных метров) на базе устройств Microsoft Hololens.

Эта платформа позволит дать объективную оценку эффективности интеграции множества брендов в общее AR-пространство, что в свою очередь может открыть зеленый свет для других ритейлеров. Это измеряемая среда, где нет потребности в дорогостоящей аренде, наиболее релевантный ассортимент всегда на первом плане, а также есть возможность создавать персонализированные примерочные, настроенные в соответствии с UX (user experience) конкретной группы или пользователя.

В мобильном AR для ритейла лучше всего работают «примерочные». Разработки наподобие IKEA Place достаточно просты для создания: для фиксации AR-элементов они, как правило, задействуют стандартный набор функций, которые заложены в устройствах, поддерживающих ArKit или ArCore.

Другой удачный пример — приложение Nike SNKRS, запущенное весной 2015 года. Сейчас оно работает по тому же принципу, что и приложение IKEA, но потенциал для развития у него гораздо серьезней. Из последнего: в приложение должны добавить функцию определения размера стопы через камеру смартфона. Следующим шагом для них будет подключение нейросети, которая будет определять положение стопы в пространстве, что позволит клиенту примерить AR-модель выбранных кроссовок. К слову об актуальности AR-разработок 2015 года: в декабре 2018 года приложение SNKRS запустили в китайских appstore’ах, где в первый месяц оно получило 2 млн загрузок.

Среди наработок 7734yeah есть проекты для сфер торговли авто и ювелирной продукции, которые задействуют нейросети и относятся к категории приложений-примерочных. В качестве примера — AR-примерочная автомобильных дисков.

Стоимость разработки — от 1,5 млн рублей;

Сроки разработки — 4−5 месяцев;

Мобильное и/или аппаратное ПО (зависит от конкретных сегментов).

МЕДИЦИНА

В общей массе инвестиций в иммерсивные технологии медицина занимает второе место после промышленности. По данным Goldman Sachs к 2025 году она возьмет на себя $6,1 млрд инвестиций. Способов применения AR в медицине много: обучение специалистов, упрощение доступа к ключевой информации для медицинского персонала, создание анатомических карт для проведения хирургических операций, распознавании и контроль заболеваний, имеющих характерные внешнии признаки.

Программа Scopis Target Guided Surgery (TGS) от компании Stryker использовалась для выполнения сложной хирургической операции в 2018 году. Она накладывает элементы дополненной реальности на изображение эндоскопа, подсвечивая зоны, заданные сценарием операции.

Особенно востребованными могут быть симуляторы, наподобие Surgical Simulation, которые больше подходят для практикующих специалистов, и анатомические карты, как, например, Lyndsey Virtual Human, которые будут полезны в качестве инструмента для обучения медицинского персонала или презентационного инструмента.

Стоимость разработки — от 3 млн рублей;

Сроки разработки — от 6 месяцев;

Только аппаратное ПО (высокая сложность проекта).

НЕДВИЖИМОСТЬ

AR и VR хорошо зарекомендовали себя в сфере недвижимости. Панорамные VR и AR туры помогают потенциальным клиентам увидеть итоговый результат на этапе застройки, почувствовать реальные размеры жилплощади, увидеть экстерьер и интерьер, окружение дома, а также прилегающие площади.

Один из подобных проектов был разработан агентством 7734yeah для строящегося жилого комплекса West Side.

Изначально угол обзора в приложении регулировался положением смартфона и камеры в пространстве, но по просьбе заказчика, было решено оставить эту функцию только для обзора 3D модели ЖК, а для обзора интерьеров квартир использовать свайпы.

Стоимость разработки — от 3 млн рублей;

Сроки разработки — от 6 месяцев;

Только аппаратное ПО (высокая сложность проекта).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

General Electric с помощью очков дополненной реальности смогла сократить время на отработку стандартных механик своих специалистов на 8−11%.

Для российской промышленности интересен опыт «Газпромнефть», которая с помощью дополненной реальности решает задачу контроля рисков. Задуманный проект позволит выводить на AR-очки техническую информацию об оборудовании или устройствах, находящихся в поле зрения пользователя. Таким образом, компания хочет снизить риски поломок оборудования и усилить контроль за внутренними процессами.

Стоимость разработки — от 4 млн рублей;

Сроки разработки — 5−6 месяцев;

Только аппаратное ПО (высокая сложность проекта).

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

В современном маркетинге важно вовлекать и увлекать потребителя продуктом и брендом. Главное свойство AR-технологии — наглядность — позволяет ей занять особое место среди маркетинговых технологий и стать превосходным инструментом влияния.

Чтобы бренд мог легко и быстро настроить контакт со своим клиентом с помощью AR-технологий, агентства 7734yeah и Министар активно развивают функцию Web Augmented reality (или Web AR): технологию, которая позволяет продемонстрировать AR-модель популярного товара в браузере без использования дополнительных приложений.

Web AR внедряет виртуальные объекты в реальный мир и создает эффект присутствия товара в жизни клиента. Для этого задействуется камера смартфона: водя камерой вокруг себя в квартире, покупатель увидит, как впишется в комнату понравившаяся ему ванна или диван. Это вызывает мощный вирусный эффект, побуждая потребителей делиться полученным опытом со знакомыми.

Такой контент можно размещать на сайтах и использовать в интернет-рекламе: функция Web AR доступна на всех современных устройствах, поддерживающих Arkit — iOS и Arcore — Android.

Потребление мобильного трафика с каждым годом растет и для продвижения определенных категорий товаров может быть релевантным микс из технологий Web AR и Programmatic (реклама в интернете на основе данных). Таким образом можно таргетировать продуктовые баннеры: после клика пользователь сразу сможет посмотреть тот или иной продукт с помощью Web AR.

Стоимость разработки — 130 тыс. рублей;

Сроки разработки — от 10 дней;

Web AR — дополненная реальность в браузере смартфона.

В заключение

В последнее время тема AR/VR в СМИ начала сворачивать в сторону отрицания значимости этих технологий. За все свое существование, AR/VR пережили не одни качели, от полного отрицания потребности в этих технологиях, до статуса проводника в новый мир. Не знаем, стоит ли говорить, что возможности развития, применения и изучения той или иной технологии крайне сильно зависят от веры инвесторов в их жизнеспособность.

На данном этапе мы уже имеем рабочие, результативные проекты и отрицать что-либо уже не имеет смысла. Два крупнейших технологических инвестора в лице Китая и США так или иначе уже отработали внедрение AR/VR в коммерческий сектор, и теперь двигаются в сторону потребительского сектора.

Что действительно могло бы оказаться под вопросом — это проникновение. Будет ли аппаратный AR достаточно доступным для массовой аудитории — сейчас сказать невозможно, но для коммерческих целей он уже работает и тому есть подтверждение.