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20.03.2022 в 12:30

«Управление пониманием»: тренды российского корпоративного PR

Большинство компаний-респондентов намерены осваивать новые каналы внешних коммуникаций

В марте 2022 года консалтинговая компания Управление пониманием провела исследование изменений подхода PR-специалистов к выстраиванию внешних коммуникаций, работе с подрядчиками и планов компаний на будущее. Результаты исследования позволили выделить ряд трендов, которыми агентство поделилось с Sostav.

Стратегии

13% компаний уже сегодня изменили стратегии, в том числе внедрили антикризисное управление и риск-менеджмент. На уровне PR-департаментов 12% планируют уточнять свои коммуникационные стратегии в ближайшие недели, однако большинство — 52% - видят в этом главную среднесрочную задачу. Внешних консультантов для доработки коммуникационной стратегии готовы привлечь 14% компаний.

Персонал и внутренние коммуникации

Ухудшение эмоционального фона сотрудников компании фиксируют 9% опрошенных, и, как результат, они намерены задействовать новые каналы и инструменты для выстраивания внутренних коммуникаций. Только 2% PR-департаментов планируют сокращение персонала.

Антикризисные меры

15% компаний замораживают или урезают бюджеты, в том числе на PR-продвижение. На уровне PR-департаментов 52% компаний снижают расходы, еще 20% планируют уменьшить количество подрядчиков. У 29% PR-подразделений нет изменений в стратегии.

Каналы коммуникаций, включая новые

Telegram является одним из основных каналов коммуникации для 36% компаний, ещё 25% планируют начать использование Telegram. Присутствие в VK планируют увеличить 33% компаний. Дополнительно 20% респондентов начинают осваивать ранее не используемые каналы внешних коммуникаций, а 18% меняют коммуникационный контент.

Методология

Исследование проводилось 10−15 марта 2022 года. Форма его проведения — телефонное интервью или ответы респондентов на вопросы онлайн-анкеты.

В рамках исследования были опрошены руководители и сотрудники PR-департаментов более 70 российских компаний из 17 отраслей, в том числе: РФПИ, Independent Media, Renaissance Capital, Россотрудничество, «Ростелеком», «Микрон», ГК ФСК, Lectera, Uniweb, «Дом кино» и другие, 15% из которых являются клиентами консалтинговой компании «Управление пониманием».

Проценты в результатах исследования отражают долю респондентов, одинаково ответивших на вопрос.

колонка Управление пониманием
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