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18+
10.09.2021 в 06:50

Unilever подвела итоги глобального тендера

Большая часть медиабюджета – у GroupM и Mindshare

Unilever представил итоги глобального и первого открытого медиатендера — по его итогам под контролем GroupM и Mindshare (WPP) будет около 80% медиабюджета бренда, сообщает Campaign.

WPP одержала триумфальную победу, удержав одного из крупнейших рекламодателей в мире. Входящая в холдинг Mindshare сохранила большую часть медиабизнеса Unilever на шести ведущих рынках: США, Великобритания и Ирландия, Индия, Индонезии и Китай. Таким образом, группа расширила свою сферу деятельности примерно до 80% на сумму более $3,4 млрд.

Получили свою долю и другие холдинговые компании. Так, Omnicom выиграла медиасопроводжение в Австрии, Германии, Швейцарии и Канаде, а также Африке, на Ближнем Востоке, Австралии, Новой Зеландии, Гонконге и Тайвани. Havas Media заполучила Францию и Испанию, которые ранее обслужила WPP. Asatsu-DK получила бизнес в Японии. А в России, Украине, Белоруссии, Греции и Латинской Америке медиабюджеты сохранила за собой Initiative (входит в АДВ ).

По мнению экспертов, медиарынок делил «огромный многомиллиардный кусок», что сделало этот тендер крупнейшим медиа-событием года. Согласно источникам, Publicis и Dentsu подали заявку на участие в аукционе, но не выиграли, несмотря на то, что в марте Publicis получила размещение розничной рекламы Unilever на сумму $30 млн.

Unilever, владеющая такими брендами, как Dove, Ben&Jerry's и Hellmann, потратила примерно 8,6 миллиарда долларов на маркетинг до пандемии. В октябре Unilever пообещала еще увеличить свои маркетинговые расходы после худшего периода пандемии. Базовый рост продаж в первой половине 2021 года вырос почти на 19% до 1,5 миллиарда долларов.

Unilever Mindshare GroupM
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