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21.06.2021 в 06:10

Умер генеральный директор ОТР Анатолий Лысенко

Тележурналист скончался на 85-м году жизни после продолжительной болезни

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Анатолий Лысенко/пресс-служба ОТР

Генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко скончался в возрасте 84 лет после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе ОТР.

Знаменитый журналист работал на телевидении более 60 лет. Свою карьеру он начал в 1957 году внештатным автором и ведущим молодежных программ «Проспект молодости», «Мир и молодежь», «Диалог», «Аукцион». В 1968 году стал старшим редактором Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения, автор сценариев более 55 полнометражных документальных фильмов.

Самым значимым его проектом стала программа «Взгляд», которая впервые вышла в эфир в 1987 году. За годы работы Лысенко принял участие в создании программ «Что? Где? Когда?», «Поле Чудес», КВН, является одним из основателей телеканала «ТВ Центр».

В 1990-х он возглавлял ВГТРК, а с 2012 года занимал должность генерального директора Общественного телевидения России. Был президентом Международной академии телевидения и радио, членом правления Академии российского телевидения и профессором Высшей школы экономики. Заслуженный деятель искусств и заслуженный журналист России.

ОТР
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