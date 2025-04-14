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18+
14.04.2025 в 10:25

Неидеальный босс: начальство все чаще портит настроение россиянам

Каждый шестой соотечественник сталкивается с ухудшением настроения из-за руководства

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Каждый шестой россиянин (17%) ежедневно сталкивается с ухудшением настроения из-за начальства, что на три процентных пункта больше, чем в 2023 году. Негатив со стороны руководителя несколько раз в неделю испытывают 12% сотрудников, несколько раз в месяц — 14%, а 11% — лишь несколько раз в год. При этом четверть опрошенных (24%) отметили, что их начальство совсем не портит им настроение. Таковы данные опроса сервиса SuperJob, опубликованные на сайте компании.

Сотрудники старше 45 лет чаще подвергаются ежедневным придиркам со стороны руководства по сравнению с молодежью до 35 лет (18% против 12% соответственно). Особенно подвержены такому негативу работники с доходом до 50 тыс. руб. — 31% из них отмечают, что начальство регулярно портит им настроение.

Мужчины чаще женщин заявляют, что не сталкиваются с негативом со стороны руководства (27% против 22%). Среди молодежи до 35 лет 26% опрошенных утверждают, что начальство не портит им настроение, тогда как в возрастной группе от 35 до 44 лет так ответили 20%, а среди респондентов старше 45 лет — 24%.

Работники с доходом от 100 тыс. руб. реже жалуются на руководство (30%) по сравнению с теми, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб. (24%) и от 50 до 100 тыс. руб. (13%). При этом 45% сотрудников признались, что после критики работают хуже, 43% не заметили изменений в продуктивности, и лишь 3% стали работать лучше.

Женщины более чувствительны к критике (47% против 44% у мужчин), а высокооплачиваемые работники чаще других испытывают ухудшение результатов.

Исследование SuperJob проводилось с 10 марта по 9 апреля и охватило 3 тыс. работающих экономически активных граждан из всех округов России.

Ранее специалисты соцсети «Сетка» и платформы hh.ru выяснили, что 46% опрошенных россиян один-два раза, а 22% больше трех раз отказывались от потенциально привлекательного предложения о работе из-за негативных отзывов бывших сотрудников о компании. Чаще всего об этом рассказывали представители сферы искусств, маркетинга и PR.

Superjob токсичный начальник Руководитель
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