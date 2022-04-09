Уиллу Смиту запретили появляться на «Оскаре» 10 лет

Уиллу Смиту запретили появляться на церемонии награждения «Оскар» в течение ближайших 10 лет после того, как он ударил комика Криса Рока на церемонии вручения награды. Об этом объявила Киноакадения в открытом письме по итогам собрания, в котором участвовали 54 человека, входящие в руководящий совет, пишет The Hollywood Reporter.

Запрет также будет распространяться и на все остальные мероприятия, которые проводит Академия, в том числе онлайн.

В письме организация принесли извинения зрителям и участникам 94-й церемонии вручения «Оскара» за то, что не были готовы к инциденту и не отреагировали немедленно. Отдельно члены Киноакадемии извинились перед Крисом Роком и поблагодарили за то, что он «сохранил самообладание в столь неординарных условиях».

За неделю до этого Уилл Смит объявил, что уходит из организации и готов к любым дисциплинарным мерам. После публикации открытого письма от ответил, что принимает решение Академии и уважает его.

94-я церемония награждения «Оскар» запомнилась скандалом с Уиллом Смитом и Крисом Роком, который вручал награду — он пошутил о короткой стрижке Джады Пинкетт-Смит, жены Уилла Смита. Она страдает от алопеции — заболевания, которое приводит к сильной потере волос. Актёр поднялся со своего места, вышел на сцену и ударил Рока.

Уилл Смит получил награду в номинации «лучший актер» за фильм «Король Ричард».