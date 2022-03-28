Названы победители кинопремии «Оскар»

Американская академия киноискусств объявила новых лауреатов премии «Оскар». Церемония награждения продлилась около трёх часов. В этом году статуэтки в восьми номинациях вручили ещё до начала мероприятия.

В списке главных победителей «Оскара»:

лучший фильм — «CODA: Ребенок глухих родителей»;

лучший режиссер — Джейн Кэмпион («Власть пса»);

лучшая актриса — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»);

лучший актер — Уилл Смит («Король Ричард»);

лучшая женская роль второго плана — Ариана Дебос («Вестсайдская история»);

лучшая мужская роль второго плана — Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»);

лучший оригинальный сценарий — «Белфаст»;

лучший адаптированный сценарий — «CODA: Ребенок глухих родителей»;

лучший анимационный фильм — «Энканто»;

лучший иностранный фильм — «Сядь за руль моей машины» (Япония);

лучший документальный фильм — «Лето соула»;

лучший грим и прически — «Глаза Тэмми Фэй»;

лучшие костюмы — Дженни Беван («Круэлла»);

лучшая песня — Билли Айлиш «No Time To Die» (фильм «Не время умирать»).

Помимо награждения победителей церемония этого года запомнилась скандалом с Уиллом Смитом и комиком Крисом Роком, который вручал награду — он пошутил о короткой стрижке Джады Пинкетт-Смит, жены Уилла Смита. Она страдает от алопеции — заболевания, которое приводит к сильной потере волос. Актёр поднялся со своего места, вышел на сцену и ударил Рока.

Впервые в истории премии ведущими выступили три женщины: комедиантка Эми Шумер, актриса и сценарист Ванда Сайкс, а также актриса Реджина Холл. В последние годы церемония обходилась без ведущего, а в 2018 году её проводил телеведущий Джимми Киммел. О том, что у 94-й церемонии награждения будет ведущий, было объявлено в январе этого года.