Названы победители кинопремии «Оскар»

Американская академия киноискусств объявила новых лауреатов премии «Оскар». Церемония награждения продлилась около трёх часов. В этом году статуэтки в восьми номинациях вручили ещё до начала мероприятия.
В списке главных победителей «Оскара»:
- лучший фильм — «CODA: Ребенок глухих родителей»;
- лучший режиссер — Джейн Кэмпион («Власть пса»);
- лучшая актриса — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»);
- лучший актер — Уилл Смит («Король Ричард»);
- лучшая женская роль второго плана — Ариана Дебос («Вестсайдская история»);
- лучшая мужская роль второго плана — Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»);
- лучший оригинальный сценарий — «Белфаст»;
- лучший адаптированный сценарий — «CODA: Ребенок глухих родителей»;
- лучший анимационный фильм — «Энканто»;
- лучший иностранный фильм — «Сядь за руль моей машины» (Япония);
- лучший документальный фильм — «Лето соула»;
- лучший грим и прически — «Глаза Тэмми Фэй»;
- лучшие костюмы — Дженни Беван («Круэлла»);
- лучшая песня — Билли Айлиш «No Time To Die» (фильм «Не время умирать»).
Помимо награждения победителей церемония этого года запомнилась скандалом с Уиллом Смитом и комиком Крисом Роком, который вручал награду — он пошутил о короткой стрижке Джады Пинкетт-Смит, жены Уилла Смита. Она страдает от алопеции — заболевания, которое приводит к сильной потере волос. Актёр поднялся со своего места, вышел на сцену и ударил Рока.
Впервые в истории премии ведущими выступили три женщины: комедиантка Эми Шумер, актриса и сценарист Ванда Сайкс, а также актриса Реджина Холл. В последние годы церемония обходилась без ведущего, а в 2018 году её проводил телеведущий Джимми Киммел. О том, что у 94-й церемонии награждения будет ведущий, было объявлено в январе этого года.