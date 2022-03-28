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28.03.2022 в 11:07

Названы победители кинопремии «Оскар»

Лучшим фильмом стала драма «CODA: Ребенок глухих родителей»

Американская академия киноискусств объявила новых лауреатов премии «Оскар». Церемония награждения продлилась около трёх часов. В этом году статуэтки в восьми номинациях вручили ещё до начала мероприятия.

В списке главных победителей «Оскара»:

  • лучший фильм — «CODA: Ребенок глухих родителей»;
  • лучший режиссер — Джейн Кэмпион («Власть пса»);
  • лучшая актриса — Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»);
  • лучший актер — Уилл Смит («Король Ричард»);
  • лучшая женская роль второго плана — Ариана Дебос («Вестсайдская история»);
  • лучшая мужская роль второго плана — Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»);
  • лучший оригинальный сценарий — «Белфаст»;
  • лучший адаптированный сценарий — «CODA: Ребенок глухих родителей»;
  • лучший анимационный фильм — «Энканто»;
  • лучший иностранный фильм — «Сядь за руль моей машины» (Япония);
  • лучший документальный фильм — «Лето соула»;
  • лучший грим и прически — «Глаза Тэмми Фэй»;
  • лучшие костюмы — Дженни Беван («Круэлла»);
  • лучшая песня — Билли Айлиш «No Time To Die» (фильм «Не время умирать»).

Помимо награждения победителей церемония этого года запомнилась скандалом с Уиллом Смитом и комиком Крисом Роком, который вручал награду — он пошутил о короткой стрижке Джады Пинкетт-Смит, жены Уилла Смита. Она страдает от алопеции — заболевания, которое приводит к сильной потере волос. Актёр поднялся со своего места, вышел на сцену и ударил Рока.

Впервые в истории премии ведущими выступили три женщины: комедиантка Эми Шумер, актриса и сценарист Ванда Сайкс, а также актриса Реджина Холл. В последние годы церемония обходилась без ведущего, а в 2018 году её проводил телеведущий Джимми Киммел. О том, что у 94-й церемонии награждения будет ведущий, было объявлено в январе этого года.

Оскар
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