Июльский рейтинг упоминаний инфоповодов с участием брендов

Система управления репутацией и мониторинга СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс представила рейтинг корпоративных информационных поводов, о которых больше всего писали СМИ в июле.

Уголовное дело против бывшего гендиректора Антипинского НПЗ

Бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, глава ГК «Новый поток» Дмитрий Мазуров подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 млрд.

Пресс-служба ГК «Новый поток» заняла активную позицию в работе со СМИ. Индекс прямой речи компании составил 32%. Сразу после задержания Д.Мазурова компания заявила, что рассматривает действия в отношении основателя компании как неправомерные, связанные с попытками заставить его отказаться от борьбы за сохранение собственного бизнеса — крупнейшего в Российской Федерации частного нефтеперерабатывающего завода. В пресс-службе ГК «Новый поток» оперативно комментируют все появляющиеся новости по инциденту, последовательно опровергая обвинения.

Компания : Новый поток

Кол-во упоминаний : 2247

Индекс заметности : 36797,89

Индекс прямой речи : 32

«АвтоВАЗ» подал иски к «Автокомпоненту» после срыва поставок

АвтоВАЗ подал пять исков против нижегородского завода «Автокомпонент» о взыскании убытков на сумму более 18 млн рублей. В начале июля заводы АвтоВАЗа в Тольятти и Ижевске остановили производство из-за отсутствия поставок комплектующих от «Автокомпонента».

Руководитель пресс-службы поставщика Анна Евдокимова объяснила, что с октября 2018 года предприятие ведет переговоры с АвтоВАЗом о новом уровне цен, так как нынешние не позволяют покрывать расходы предприятия. Однако уже 4 июля «Автокомпонент» возобновил поставки в полном объеме, после чего АвтоВАЗ запустил конвейеры на своих заводах.

Компания : АвтоВАЗ

Кол-во упоминаний : 1140

Индекс заметности : 14458,97

Индекс прямой речи : 38

Компания : Автокомпонент

Кол-во упоминаний : 1140

Индекс заметности : 5650,09

Индекс прямой речи : 39

Сбербанк и Mail.ru Group создадут СП на базе Delivery Club и «Ситимобил»

Сбербанк может дополнительно инвестировать 13 млрд руб. в совместное предприятие с Mail.ru Group в течение года после закрытия сделки в случае выполнения kpi. СП планируется создать на базе Delivery Club и «Ситимобил», а общий объем инвестиций составит до 64 млрд руб.

Компания : Сбербанк

Кол-во упоминаний : 503

Индекс заметности : 6417,14

Индекс прямой речи : 32

Компания : Mail.ru Group

Кол-во упоминаний : 503

Индекс заметности : 1639,31

Индекс прямой речи : 37

Объединенная компания «Яндекс.Такси» и Uber договорилась о покупке активов ГК «Везет»

Объединенная компания «Яндекс.Такси» и Uber договорилась о приобретении колл-центров и программного обеспечения ГК «Везет» (управляет сервисами заказа такси «Везет», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi). Согласно условиям сделки, «Яндекс.Такси» в течение трех лет вложит около 8 млрд руб. в развитие сервисов такси в регионах России. Половина этой суммы будет направлена на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, а остальное — в реализацию программ поддержки местных таксопарков и водителей.

Компания : Яндекс.Такси

Кол-во упоминаний : 894

Индекс заметности : 7751,02

Индекс прямой речи : 36

В связи со сделкой наметилась конфликтная ситуация со стороны одного из ключевых игроков на российском рынке агрегаторов такси Gett. Основатель и генеральный директор агрегатора Дэйв Вайсер выразил беспокойство, что сделка может привести к монополизации рынка. В результате общероссийское объединение пассажиров направило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо с просьбой проверить сделку, поскольку опасается роста цен в результате сделки.

В свою очередь, в «Яндекс.Такси» заверили, что сервис не планирует менять тарифы после приобретения активов группы «Везет», при этом ожидается, что доходы водителей увеличатся.

Возбуждено дело против экс-главы «Автодора» из-за строительства ЦКАД

Бывший председатель правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении его возбуждено уголовное дело, ущерб от его действий оценивается более чем в 2 млрд руб.

Компания : Автодор

Кол-во упоминаний : 904

Индекс заметности : 5802,33

Индекс прямой речи : 40

Счетная палата и прокуратура выявили многочисленные нарушения при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области.

В «Автодоре» подтвердили, что Генпрокуратура делала у госкомпании запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления. Сам С.Кельбах отказался от комментариев. Однако в пресс-службе компании активно комментировали происходящее. Компания подтвердила факт заведения дела, однако пояснила, что какие-либо процессуальные решения в отношении действующего руководства правоохранительными органами не принимались.