13.11.2025 в 12:45

УФАС выявило нарушения в рекламных звонках «Совкомбанка»

Банк звонил с предложениями без согласия абонента

Алтайское краевое УФАС России установило, что «Совкомбанк» нарушил закон о рекламе, осуществляя рекламные звонки без предварительного согласия абонента.

Кроме того, в ряде случаев звонки производились с использованием автоматического дозвона, а в них озвучивались заранее записанные аудиофрагменты. Такие действия запрещены законодательством о рекламе.

В ходе проверки банк не смог подтвердить наличие согласия абонента на получение рекламы.

УФАС признало рекламу «Совкомбанка» ненадлежащей и выдало банку предписание о прекращении распространения подобных звонков.

Ведомство подчеркнуло, что рассылка рекламы по сетям электросвязи возможна только при наличии согласия абонента. Нарушение этого правила влечет административную ответственность.

Вопрос о назначении административного наказания «Совкомбанку» будет рассмотрен дополнительно в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Ранее «Совкомбанк» получил штраф за мелкий шрифт в рекламных роликах на ТВ.

