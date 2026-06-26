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26.06.2026 в 08:30

УФАС Дагестана проверит рекламу гипермаркета с упоминанием преимуществ многоженства

Поводом для проверки стал баннер строительного магазина с надписью: «Четыре жены — восемь рук. Самое время обновить дом»

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Дагестану проведет проверку рекламы строительного гипермаркета, в которой упоминается преимущество многоженства. Ведомство оценит баннер на наличие признаков неэтичной рекламы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Поводом для проверки стала фотография рекламного щита магазина «Евродекор», распространившаяся в Telegram-каналах. На баннере изображен мужчина в строительной каске в окружении четырех женщин с надписью: «Четыре жены — восемь рук. Самое время обновить дом».

По итогам рассмотрения ведомство примет решение о наличии либо отсутствии нарушений законодательства о рекламе.

Ранее предприниматель Махачкалы исполнил предупреждение Дагестанского УФАС. Он демонтировал с фасада кафе знак «№ 1», обозначающий превосходную степень перед другими.

гипермаркет
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