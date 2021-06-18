Участники рынка out-of-home объединились для разработки новой системы мониторинга наружной рекламы

17 июня в онлайн-режиме состоялась первая установочная встреча Группы пользователей данных (ГПД) в сфере измерений и мониторинга наружной рекламы. В ней приняли участие рекламодатели — члены НП «Русбренд», рекламные агентства — члены Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), операторы наружной рекламы и исследовательские компании Mediascope и AdMetrix.

Наружная реклама — третий по размеру сегмент рекламного рынка. Однако в этой сфере пока еще нет универсальной методики измерений OOH-рекламы, которая была бы согласована всеми участниками рынка и давала быстрый и прозрачный доступ к данным.

Чтобы ускорить создание системы мониторинга, представители рынка планируют регулярно встречаться в рамках ГПД. Основные задачи этих встреч — проанализировать текущие тенденции в измерении OOH-рекламы в России и мире, объединить мнения представителей индустрии и разработать меры по развитию рынка в части мониторинга OOH.

Участники первой установочной встречи ГПД по наружной рекламе отметили важную роль для отрасли заключенного в апреле 2021 года соглашения о стратегическом партнерстве Mediascope с российским поставщиком аудиторных данных и данных мониторинга OOH-рекламы — компанией AdMetrix.

В частности, это партнерство позволит расширить аналитические инструменты мониторинга рекламных кампаний для рынка и разработать новые исследовательские продукты, которые будут поддержаны отраслью. Так, в ближайшее время на рынок планируется вывести новый инструмент мониторинга цифровой наружной рекламы — digital out-of-home, который позволит еженедельно собирать данные практически 100%-ной точности.

Алексей Поповичев, исполнительный директор НП «Русбренд»: Первая установочная встреча Группы пользователей данных по наружной рекламе показала, что отрасль едина в желании развивать исследования рынка. ГПД -- в первую очередь площадка для дискуссий, на которой каждый игрок рынка будет услышан и сможет предложить варианты решения наших общих задач. Мы убеждены, что такие встречи должны проводиться на регулярной основе, и призываем коллег принимать участие в будущих заседаниях.

Валентин Смоляков, исполнительный директор АКАР: Сегодня реклама out-of-home по-прежнему остается проверенным и эффективным инструментом продвижения на отечественном рынке. Однако, несмотря на востребованность OOH-коммуникаций, в сегменте до сих не разработана единая система измерений, которая позволила бы всем участникам отрасли собирать и анализировать аудиторные данные. Поскольку деятельность АКАР направлена на регулирование рынка, поддержку его прозрачности и внедрение передовых технологий, ассоциация особо заинтересована в открытом и продуктивном диалоге в рамках ГПД. Прошедшая встреча стала важнейшим шагом на пути к тому, чтобы разработать уникальную методику мониторинга и вывести OOH-индустрию на новый уровень.

Руслан Тагиев, генеральный директор Mediascope: В рамках партнерства с AdMetrix мы пытаемся понять, каким образом данные могут быть интегрированы в те медиаисследования, которые проводит Mediascope, и какую пользу для рекламного рынка они могут принести. Надеюсь, что подобные встречи и решения, на них принятые, принесут большую пользу участникам рекламного рынка и рынку в целом.