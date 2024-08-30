Общий убыток Telegram в 2023 году составил 173 млн долларов

По итогам 2023 года выручка Telegram была на уровне 342 млн долларов при операционных расходах 108 млн долларов, а общий убыток компании составил 173 млн долларов. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на финансовую отчетность компании.

Частично скомпенсировать финансовые потери удалось за счет роста стоимости цифровых активов, находящихся на балансе Telegram (включая криптовалюту Toncoin). Тогда в общей сложности они стоили почти 400 млн долларов. В 2024 году компания продала Toncoin на сумму более 244 млн долларов, указывает издание.

После задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции стоимость Toncoin упала примерно на 20% — с 6,81 доллара до 5,46 доллара.

Кроме того, как пишет FT, под угрозой срыва оказались планы компании провести IPO. В марте Дуров отмечал, что потенциальные инвесторы оценили Telegram в $30 млрд. Тогда бизнесмен не стал комментировать сроки и место проведения первичного размещения, но подчеркнул, что рассматривается несколько вариантов.

Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Суд в Париже обвинил предпринимателя в шести правонарушениях, включая отказ сотрудничать с властями, соучастие в распространении детской порнографии, сбыт наркотиков и мошенничество в составе организованной группы. После этого Дурова отпустили под залог в 5 млн евро и взяли под судебный надзор. Ему нельзя покидать Францию, а дважды в неделю он должен являться в полицейский участок.