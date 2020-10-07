Uber выбрал глобальным медиапартнером MediaCom

Новым международным медиапартнером Uber стал MediaCom, сообщает Adweek. Ранее агрегатор работал с MediaCom в США и Австралии, поэтому сделка прошла без формального рассмотрения — компании просто расширили зону сотрудничества.

MediaCom будет отвечать за все онлайн и офлайн бренд-медиа Uber с 1 января 2021 года. Возглавят проект Илана Абрамс-Нотл, руководитель цифровой трансформации MediaCom U.S., и Лата Сундарам, исполнительный директор MediaCom.

«Работа, которую они проделали для Uber в течение, возможно, одного из самых сложных периодов в нашей отрасли, дала нам уверенность в том, что наше партнерство будет продуктивным и на международном уровне», — отметил Трэвис Фриман, глава международного медийного отдела Uber.

Ранее MediaCom занималось медиапланированием для Uber в Австралии и США. На других рынках агрегатор сотрудничал с разными агентствами, например, OMD в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке и Initiative в Латинской Америке.

По данным консалтинговой компании COMvergence, Uber тратит около $190 млн на медиаканалы (без учета диджитал-каналов) по всему миру.

В пандемию Uber впервые заработал на доставке еды больше, чем на перевозке пассажиров. По итогам второго квартала компания также смогла сократить чистый убыток.