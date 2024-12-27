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27.12.2024 в 17:40

С нового года соки и газировка подорожают

Причина — увеличение цен па упаковку и сырье

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Шесть производителей безалкогольных напитков и дистрибьюторов, в том числе «Черноголовка», «Сады Придонья» и «Боржоми», сообщили ретейлерам о повышении с начала 2025 года отпускных цен на продукцию, пишет «Коммерсантъ».

С 1 января следующего года цены на напитки увеличат «Сады Придонья» и «Рычал-су», с 15 января — «Черноголовка» и дистрибьютор «Маркет-трейд», с февраля — «Мултон Партнерс» и «Боржоми». К примеру, «Мултон Партнерс» поднимет цены на безалкогольную продукцию в среднем на 9,1%, в частности, кофе подорожает на 11,3%, соки — на 9,3%.

Причины повышения цен — подорожание упаковки и сырья, рост затрат на автоперевозки, обслуживание оборудования и индексацию коммунальных услуг, а также увеличение акцизов на безалкогольные сахаросодержащие напитки.

По словам экспертов, напитки дорожают в рамках общих инфляционных процессов. В конце октября инфляция выросла на 8,54% в годовом выражении, в конце ноября — на 8,88%.

Игроки рынка признают, что резкое повышение стоимости напитков может привести к падению продаж продукции. Такие товары не входят в продукты первой необходимости. Кроме того, у потребителей не очень высокая лояльность к брендам.

Цены напитки
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