Итоги конференции GroupM «TYNY: конструктор роста 2021»

26 ноября состоялась ежегодная конференция This Year, Next Year (TYNY), организованная GroupM, ведущей международной медиаинвестиционной группой холдинга WPP, представленной в России агентствами Mindshare, MediaCom и Wavemaker. В этом году мероприятие прошло полностью в онлайн-формате.

Открыла конференцию Мария Колосова, CEO GroupM Russia&CIS, с обновленным прогнозом по рекламному рынку. Пандемия серьезно сказалась на развитии экономики: падение ВВП по итогам года составит 3,9%, а уровень безработицы достиг 5,7%. При таких показателях расходы на рекламу в России в 2021 году могут вырасти на 5%, до 460−465 млрд руб. В таких условиях брендам важно искать новые возможности для роста бизнеса. Эта тема — «Конструктор роста» — и стала ключевой в докладах экспертов Mindshare, MediaCom и Wavemaker и приглашенных гостей.

Четыре насыщенных секции мероприятия — «Ядро бизнеса — фокус роста», «Технологии — драйвер роста», «Гибкость и скорость — катализаторы роста», «Многообразие и инклюзивность — залог устойчивого роста» — были посвящены одному из блоков роста. Важное место заняла дискуссия о будущем экосистем. Эксперты Mail.ru Group, «Сбера» и «Яндекса» поговорили об управлении простыми и сложнейшими экосистемами, об их будущем и полезности для потребителя. Модерировала разговор Елизавета Осетинская, основательница и генеральный директор проектов The Bell и «Русские норм».

Партнерами конференции выступили Russ Outdoor, РБК, Rambler Group, Gallery, IMHO , «Муз-ТВ», «Амарена Медиа Селлинг», GPMD, Go Mobile, «Квант», Aitarget, Players , «Европейская медиагруппа» Европейская медиагруппа EMG.

Посмотреть запись эфира и презентации спикеров можно на сайте конференции.