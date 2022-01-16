Сколько стоит виртуальный инфлюенсер в России

Возможность создать виртуального инфлюенсера существует уже несколько лет, но бизнес пока не определился, нужно ли ему «нанимать» цифровых людей или нет. До сих пор в России это было невыгодно, но тренд на метавселенные все изменил, и твердое «нет» заменили вопросы «когда?» и «как?». Что требуется для создания виртуальной личности, Sostav рассказала креативный директор компании Twin3D Анна Бабаева.

Сколько стоит идея

Для создания виртуального инфлюенсера сперва необходима концепция и понимание того, какое место данный инструмент займёт в позиционировании бренда. От этого зависит как сложность и стоимость, так и вероятность успеха проекта. Основная проблема на этом этапе — кому поручить проработку концепции цифрового человека. Положение спасут креативные агентства.

Задачи, которые можно передать агентству:

предложить несколько вариантов цифровой личности — важно описать её внешность, предысторию, характер, темперамент, увлечения, цели и многое другое;

сформировать концепцию, в каких образах создаваемый персонаж предстанет перед аудиторией, будут ли они статичными или в движении.

Практика показывает, что аудитория брендов относится к виртуальным инфлюенсерам так же, как и к обычным людям: интересуется возрастом, историей персонажа, увлечениями, общением с внешним миром. Вполне допустимо, что креативная команда предложит не связывать цифровую личность с идентичной человеку внешностью или по просьбе заказчика предусмотрит варианты продвижения только через статичные изображения.

Предположительные времязатраты на этап: от 1 до 6 мес.

Примерная стоимость: от 300 тыс. руб.

Техническое исполнение

Техническая команда по эскизам и референсам создаёт 3D-аватар и одежду для цифровой личности, а затем дорабатывает до совершенства. Один из самых интересных и эффективных способов — сканирование внешности нескольких людей, подходящих по референсу, с последующим объединением их в блендере.

Сканирующие технологии дали возможность делать 3D-модели на порядок реалистичнее, чем любым другим способом. Но не стоит думать, что это быстрый процесс. После создания сырой модели к ней привязывается цифровой скелет (риггинг), что позволяет цифровому человеку реалистично двигаться. Большая работа проводится по моделированию причёски (грумминг волос) для её правильной симуляции при рендеринге. Параллельно с этим создаётся 3D-одежда для персонажа, что также отнимает много сил и времени.

В зависимости от сложности технического задания временные затраты и стоимость на этой стадии производства могут основательно отличаться.

Среднее время производства: 1−2 нед.

Стоимость проекта, готового для последующего продакшена: от 500 тыс. руб.

Если речь идёт о производстве для крупных брендов, нацеленных на аудиторию не только в Instargam, но и телевидения, YouTube в разрешении 4K, то с технической точки зрения здесь необходимо создавать полноценного персонажа для первого плана, с которым можно будет делать контент любой сложности.

Производство: от 1 до 6 мес.

Средняя стоимость: от 1,5 млн руб.

Продюсирование

После завершения основной работы по созданию цифрового человека необходимо взять в расчёт команду, которая оживит персонажа. Обычно этим занимается команда из трёх человек: аниматор, моделлер, CG-художник. Популярна практика, когда вместо них привлекают одного 3D-дженералиста, обладающего навыками во всех трёх областях.

Также потребуются генеральный продюсер и креативный продюсер.

Содержание команды:

от 200 тыс. руб./мес., где предполагается создание простого контента (например, картинок для Instargam), или от 700 тыс. руб./мес. на проектах с несколькими целевыми площадками, включая видеохостинги;

от 200 тыс. до нескольких миллионов рублей на оборудование.

Сложности и перспективы

Как и во многих сферах, связанных с продвижением бренда, бизнесу удобно не создавать внутри себя команду, а переложить задачи по продюсированию на внешнее агентство. Но Россия практически не знает примеров, в которых какая-либо команда обеспечила бы 90% успеха звезды. Отечественные продюсерские компании привыкли идти по пути наименьшего сопротивления и берутся за продвижение уже успешных проектов. Поэтому найти или собрать компетентную команду будет очень непросто.

Что касается технических специалистов, то на собственном опыте мы ощутили, как сложно найти хороших аниматоров. Они есть, но либо принимают заказы на недели или месяцы вперёд, либо уезжают за границу в поиске более серьёзных и высокооплачиваемых проектов. В целом, то же справедливо и для хороших продюсеров, сценаристов, других специалистов.

Несмотря на сложности и туманные перспективы, сейчас мы точно можем сказать, что настанет время, когда любой уважающий себя бизнес создаст своего цифрового представителя. Покупатели увидят одни и те же цифровые лица буквально везде: новые диджитал-амбассадоры брендов будут танцевать в рекламных роликах, улыбаться с упаковок продуктов, делиться мыслями в социальных сетях, давать интервью журналистам.

Популярность цифровых людей подстёгивает развитие искусственного интеллекта — скоро можно будет увидеть Алису, Сири или Кортану, Олега или Салюта только с человеческим лицом, и цифровые кумиры всегда будут готовы поддержать беседу в качестве виртуального консультанта через службу поддержки.

Но пока не сформировался рынок и креативные команды не научились делать такие продукты качественно, попытки создать своего виртуального представителя может повлечь потерю прибыли.