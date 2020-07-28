Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+7
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.07.2020 в 05:40

Россияне скупают туры в Турцию

При этом отечественные курорты не почувствовали падения спроса

Турция снова стала лидирующим направлением на рынке туризма. Спустя несколько дней после заявления о возобновлении авиасообщения она сформировала 52% продаж, подвинув российские курорты на второе место, сообщает «Коммерсант».

Эксперты отмечают, что продажи в процентном выражении соответствуют аналогичному показателю 2019 года: на турецкие курорты приходилось 50% бронирований. Но в натуральном выражении объемы сравнивать нельзя. Согласно данным Travelata.ru, на минувших выходных было продано на 83% меньше туров в Турцию, чем за аналогичный период прошлого года.

В TezTour поясняют, что спрос на Турцию обеспечивают клиенты, которые перебронируют свои поездки с других направлений, открытие которых остается под вопросом. Часть туристов, которая ранее перенесла свой отдых на 2021 год, также обращается с просьбой отправиться в страну в ближайшее время.

Средний чек при бронировании тура в Турцию составляет 131 тыс. рублей, на курорты России — 50,5 тыс. рублей. Значительное повышение цен на зарубежные туры связано с введенной программой сертификации средств размещения, она подразумевает широкий список дополнительных гигиенических требований. Кроме того, согласно требованиям Роспотребнадзора, туристы по возвращении обязаны проходить тестирование на COVID-19.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами — Великобританией, Танзанией и Турцией.В случае с последней, первоначально можно будет улететь только в Стамбул. Авиасообщение с курортными городами Анталья, Бодрум и Даламаноткроется 10 августа.

Турция тур
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.