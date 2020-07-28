Россияне скупают туры в Турцию

Турция снова стала лидирующим направлением на рынке туризма. Спустя несколько дней после заявления о возобновлении авиасообщения она сформировала 52% продаж, подвинув российские курорты на второе место, сообщает «Коммерсант».

Эксперты отмечают, что продажи в процентном выражении соответствуют аналогичному показателю 2019 года: на турецкие курорты приходилось 50% бронирований. Но в натуральном выражении объемы сравнивать нельзя. Согласно данным Travelata.ru, на минувших выходных было продано на 83% меньше туров в Турцию, чем за аналогичный период прошлого года.

В TezTour поясняют, что спрос на Турцию обеспечивают клиенты, которые перебронируют свои поездки с других направлений, открытие которых остается под вопросом. Часть туристов, которая ранее перенесла свой отдых на 2021 год, также обращается с просьбой отправиться в страну в ближайшее время.

Средний чек при бронировании тура в Турцию составляет 131 тыс. рублей, на курорты России — 50,5 тыс. рублей. Значительное повышение цен на зарубежные туры связано с введенной программой сертификации средств размещения, она подразумевает широкий список дополнительных гигиенических требований. Кроме того, согласно требованиям Роспотребнадзора, туристы по возвращении обязаны проходить тестирование на COVID-19.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами — Великобританией, Танзанией и Турцией.В случае с последней, первоначально можно будет улететь только в Стамбул. Авиасообщение с курортными городами Анталья, Бодрум и Даламаноткроется 10 августа.