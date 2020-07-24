Россия возобновит международные полеты с 1 августа

Россия возобновит международные перелеты с 1 августа. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «РИА Новости».

На первом этапе за границу можно будет полететь из аэропортов Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону.

Заместитель главы правительства Татьяна Голикова отметила, что границы пока открыты с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Она отметила, что власти работают над расширением списка стран. Переговоры ведут примерно с 30 государствами.

С 1 августа возобновляются полеты в Британию, Турцию (в Анкару и Стамбул) и Танзанию. С 10 августа — в турецкие города-курорты Анталью, Бодрум и Даламан. Для въезда в России нужно будет иметь отрицательный тест на COVID-19.

Из-за распространения коронавирусной инфекции российские границы были закрыты с 30 марта. С 15 июля власти начали переговоры с другими странами о возобновлении транспортного сообщения.