Число путешествий по России выросло за год на 17%

В 2024 году объем бронирований российских отелей увеличился на 17,6%. На долю внутреннего туризма пришлось 75% гостиничных заказов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Заметнее всего количество бронирований выросло в Калмыкии — на 63,8% в годовом выражении. Причина — улучшение транспортной доступности. Возобновил работу аэропорт Элисты, а «Аэрофлот» начал регулярные рейсы из Москвы в столицу Калмыкии.

Число бронирований в Еврейской автономной области увеличилось на 48,8%, в Крыму — на 46,9%, в Амурской области — на 33%, в Камчатском крае — на 27%, в Сахалинской области — на 25%. В Мурманской области прирост составил 13%, в Архангельской — 23%, в Дагестане — 5,8%, в Северной Осетии — 3,8%.

Средний тариф на размещение в российских отелях вырос на платформе для бронирования гостиниц «Островок» на 16% год к году, до 5,2 тыс. руб. за ночь, в сервисе «Яндекс Путешествия» — на 20%, до 6,8 тыс. руб.

На 2025 год оформлено втрое больше заказов, чем в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что онлайн-сервисы путешествий набирают популярность. По итогам 2024 года их доля составит 45% рынка краткосрочной аренды жилья. Сегмент заработает 150 млрд руб.