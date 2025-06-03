Туризм и образование вошли в топ быстрорастущих отраслей в России

В первом квартале 2025 года в топ быстрорастущих отраслей в России вошли туризм, продуктовый ретейл и образование. Таковы данные Индекса здоровья российского бизнеса, представленного банком «Точка» и платформами Calltouch и hh.ru. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Первый квартал 2025 года стал особенно удачным для внутреннего туризма. Индекс здоровья российского бизнеса в этой сфере вырос за год на 36 пунктов, до 71 балла. Обороты компаний увеличились на 38%. Этому способствовали раннее бронирование туров, рост популярности автопутешествий и оживление внутреннего турпотока. По данным «СберИндекса», туристический поток в российские регионы вырос на 4%.

За первые месяцы года число регистраций туристических компаний увеличилось на 12%, количество новых сотрудников — на 4%, медианная зарплата — на 20%, до 79,3 тыс. руб.

Артур Саркисян, гендиректор Calltouch: По сравнению с началом прошлого года, в первом квартале 2025 года количество людей, которые заходят на сайты туристических компаний, выросло более чем в два раза — на 119%. Количество людей, которые стали чаще искать предложения через поисковики, тоже увеличилось — на 187%. Компании это заметили и начали активнее продвигаться — через сайты, соцсети, региональные медиа, туристические выставки. Чтобы удержать интерес, бизнесу важно грамотно выстраивать диалог с аудиторией и работать со своей клиентской базой.

Следом за туризмом в списке отраслей с высоким индексом идет продуктовый ретейл. В первом квартале он достиг 59 баллов, прибавив 21 пункт за год. Компании развивают свои сервисы доставки, усиливают присутствие на маркетплейсах. При этом чистый (очищенный от инфляции) рост оборота ретейла составил 0,39% за год.

Наблюдается тренд на консолидацию: крупные сети выходят в регионы, поглощая локальных игроков. Новые компании тоже появляются: за отчетный период количество регистраций выросло на 11% в годовом выражении. Объемы найма упали на 19%. Самообслуживание, кассы без продавцов, заказы через интернет — все это снижает потребность в персонале. Медианная зарплата в торговле увеличилась на 20%, до 71,3 тыс. руб.

Юлия Криган, дата-журналист «Точки»: Автоматизация процессов в продуктовом ретейле активно меняет тут структуру рынка труда. Компании все чаще используют кассы самообслуживания и сервисы онлайн-заказов, что снижает потребность в персонале, но при этом повышает требования к квалификации сотрудников.

Индекс здоровья российского бизнеса в сфере образования в первом квратале вырос до 69 баллов, прибавив 9 пунктов. Выручка компаний в сегменте взрослого образования увеличилась на 10%, до 12,3 млрд руб.

Ключевым драйвером роста сектора стало бизнес-образование. Компании инвестируют в обучение сотрудников, чтобы увеличить эффективность команд. Этому способствует и повышение цифровизации: бизнесы адаптируются к искусственному интеллекту, обновляют процессы и подстраиваются под новые реалии. В ближайшей перспективе формирование российской бизнес-школы будут определять геополитическая ситуация, темпы развития экономики и бизнеса, технологические инновации и спрос на сотрудников с новыми компетенциями. До конца года объем рынка бизнес-образования может вырасти до 32 млрд руб., к 2030 году — до 52 млрд руб.

Снижение продаж, сокращение среднего чека сказались на оборотах образовательных компаний — за первые три месяца 2025 года они выросли на 0,63% год к году. Количество людей, которые интересуются образовательными услугами, посещают сайты учебных заведений и онлайн-школ, увеличилось на 127%. Усложнение выхода на образовательный рынок и продолжающийся тренд на консолидацию привел к сокращению количества регистраций нового бизнеса на 12%, а объемы найма снизились на 16%.