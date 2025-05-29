Турецкая бытовая техника потеснила китайскую

Продажи холодильников в РФ в первом квартале сократились на 10% год к году. Сменился лидер — турецкий Indesit занял место китайского Haier, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Холодильник.ру».

Было продано всего 614 тыс. устройств. Место китайского Haier, который год назад занимал 19% рынка (сейчас 13%), занят турецкий Indesit (12% годом ранее и 15% рынка сейчас), техника которого производится в Липецке. Третье место сохранил турецкий Beko, чья доля снизилась по итогам года на 1 процентный пункт, до 6%.

В денежном выражении общий показатель продаж сократился на 3%, до 26,7 млрд руб., лидером с долей 21% остался Haier, следом идут Indesit и Beko.

В сегменте стиральных машин лидером остался Haier с долей 14% в штуках (годом ранее 19%), однако Indesit и здесь начал приближаться к китайскому бренду, нарастив свою долю на 1 процентный пункт, до 13% рынка. Всего за первый квартал было продано 866 тыс. стиральных машин на 29,9 млрд руб., что на 10% меньше прошлого года в штуках и больше на 2% в деньгах.

По словам экспертов, смена лидера продаж логична, так как Beko и Indesit более народные марки по цене по сравнению с Haier. Кроме того, важную роль в изменении расстановки сил играет фактор локализации.

Ранее сообщалось, что российское юрлицо южнокорейской LG по итогам прошлого года нарастила выручку на 14%, до 41 млрд руб. Рост продемонстрирован впервые с 2022 года и связан с перепродажей электроники. Участники рынка поясняют, что LG покупала готовую технику, которую ввозили через Китай, Белоруссию, ОАЭ и другие страны.