LG нарастила выручку в России благодаря перепродажам

Российское юрлицо южнокорейской LG по итогам прошлого года нарастила выручку на 14%, до 41 млрд руб. Рост продемонстрирован впервые с 2022 года и связан с перепродажей электроники, сообщает «Коммерсант».

Выручка компании в основном выросла за счет продажи покупных товаров. На этом компания заработала 38 млрд руб. (27 млрд руб. год назад). При этом продажи произведенной продукции организации сократились на 65%, до 3,4 млрд руб.

Участники рынка поясняют, что LG покупала готовую технику, которую ввозили через Китай, Белоруссию, ОАЭ и другие страны.

Сейчас компания начала размораживать свое производство в РФ. Ранее завод LG частично возобновил производство холодильников и стиральных машин, знают источники издания на рынке бытовой техники. Полное возвращение бренда позволит LG примерно за два года занять более четверти российского рынка бытовой техники, прогнозируют эксперты.