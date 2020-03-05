Цветы, бигуди, аквариум: что мечтают получить женщины на 8 Марта

Традиционно накануне 8 Марта растёт спрос на конфеты, цветы и подарочные сертификаты — перед праздником их стали искать почти в 2 раза чаще. 82% женщин уверены, что их поздравят с праздником — они хотят получить цветы, украшение или что-то необычное. А рекламодатели в предпраздничные дни активно вкладываются в интернет продвижение, сообщается в исследованиях Mail.ru Group, ResearchMe, «Яндекс.Маркета» и Superjob, поступивших в Sostav.

В подарок женщинам выбирают гидромассажеры и тандыры

В преддверии праздника эксперты «Яндекс.Маркета» зафиксировали рост спроса на шампанское и игристые вина в 1,8 раза и более чем в 1,5 раза — на комнатные и искусственные цветы и вазы. Также пользователи площадки стали чаще искать товары для красоты. Среди гаджетов самыми популярными были электробигуди (спрос вырос в 2 раза) и другая техника для укладки волос (в 1,5 раза). Интерес к гидромассажёрам также вырос в 1,5 раза. Кроме того, эксперты зафиксировали и другие тенденции: по сравнению с прошлым месяцем примерно в 1,5 раза вырос спрос на икру и машинки для удаления катышков, а по сравнению с прошлым годом в 2 раза вырос спрос на игровые ретроприставки и тандыры.

SuperJob узнал у самих женщин о самых необычных подарках, которые они получали к 8 Марта. Лидерами в рейтинге подарков стали цветы, комнатные растения, игрушки, сладости и украшения. Среди необычных подарков назвали домашних питомцев, путешествие, аквариум, признание в любви, копилку и даже лотерейный билет.

Увеличивается активность пользователей Рунета

По данным Mail.ru Group и ResearchMe, пользователи начинают активнее заходить на сайты, посвященные скидкам и призам (+38%), мебели для кухни (+33%), подаркам и сувенирам (+23%). На 16% растет интерес к часам, украшениям и аксессуарам, на 14% — к ювелирным изделиям.

При этом пользователи не только чаще ищут информацию о товарах, но и совершают больше конверсий — переходят на сайты, кликнув по рекламе, добавляют товары в корзину, совершают покупки. Самый большой рост конверсии приходится на категорию «Ювелирные изделия» (+40%). Активнее совершают целевые действия и в категориях «Недвижимость» (+29%), «Телеком» (+27%) и «Бытовая техника» (+21%). Перед 8 Марта пользователи также чаще скачивают мобильные приложения в категориях «Путешествия» (+30%), «Финансы» (+24%) и «Все для дома» (+14%).

Рекламодатели инвестируют в прероллы и посты в соцсетях

В Mail.ru Group также выяснили, что в праздничную неделю инвестиции рекламодателей в интернет-продвижение растут на 22%. В топе популярных форматов среди рекламодателей посты в соцсетях, мультиформат, прероллы и карусель. В категориях FMCG, «Финансы», «Товары для красоты», «Бытовая техника», «Медицина и здоровье», «Телеком», «Товары для животных» и «Товары для детей» самый высокий CTR показывают прероллы, на втором месте посты в соцсетях, на третьем — мультиформат (в категории «Товары для красоты» CTR мультиформата выше, чем у постов в соцсетях). В категориях E-commerce и «Недвижимость» со значительным отрывом лидирует формат «Карусель», который позволяет показывать в одном объявлении несколько слайдов с описанием предложений. В сфере «Отдых и развлечения» рекламодатели получают самый большой отклик на формат историй в социальных сетях.

Ранее о самых необычных подарках на 23 февраля рассказали мужчины. Самым популярным среди оригинальных презентов среди представителей сильной половины человечества стали носки (13%). При этом 40% россиян сообщили, что получали носки в подарок от коллег. Интересно отметить, что подавляющее большинство опрошенных (77%) утверждают, что никогда не дарили коллегам носки.