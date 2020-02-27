Исследование: носки никто не дарит, а получают все

Большинство россиян при выборе подарка на гендерный праздник стремится сделать приятный сюрприз. Чтобы порадовать коллег чаще всего выбирают цветы или аксессуары. И лишь немногие опираются на практичность подарка, выбирая сертификаты в магазины или кафе, следует из результатов опроса Райффайзенбанк и Lamoda, поступившего в Sostav.



На подарок коллегам на гендерные праздники у большинства россиян уходит 300−500 рублей, более 500 рублей тратят 27% опрошенных в Краснодаре, 26% в Санкт-Петербурге и 19% в Москве. Как правило, подарки от коллег приносят позитивные эмоции — с этим согласно больше трети респондентов. При этом в топе самых неудачных подарков лидируют сувениры, «подарки с приколом», а третье место занимают носки.



При этом 40% россиян сообщили, что получали в подарок от коллег носки. Интересно отметить, что подавляющее большинство опрошенных (77%) утверждают, что никогда не дарили коллегам носки. Носки в подарок на гендерные праздники дарят не только коллеги. Согласно данным покупательской активности клиентов Lamoda, в этом году за неделю до 23 февраля женщинами было заказано на 50% больше носков, чем в обычный период, не связанный с праздниками, и на 44% больше, чем за предпраздничную февральскую неделю прошлого года.



Наибольший интерес к носкам в преддверии 23 февраля в этом году проявили покупательницы Lamoda из Петербурга — они заказали на 90% больше носков, чем в обычный период и предпраздничную неделю в прошлом году. Традиционно более половины всех заказанных на Lamoda носков перед 23 февраля — мужские. Самой популярной к заказу парой стали бежевые носки с принтом летящих уток.

