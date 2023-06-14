Москвичи выбрали цвета для трёх строящихся линий метро

В Москве выбрали цвета для трёх строящихся линий метро. Согласно результатам завершившегося голосования в проекте «Активный гражданин», на схеме Троицкая линия будет обозначаться изумрудным цветом, Рублёво-Архангельская — графитовым, а Бирюлёвская — рубиновым. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что за такую комбинацию оттенков проголосовали 56 275 человек. Цвета линий — важный элемент навигации, они помогают пассажирам визуализировать схему метро и быстро ориентироваться в поездках, напомнили в правительстве города.

Троицкая линия пройдёт от станции ЗИЛ до города Троицка. Её протяжённость составит около 40 км. Рублёво-Архангельская линия длиной около 19 км, ветка соединит деловой центр «Москва-Сити» с северо-западными районами внутри МКАД и за ней.

Протяжённость Бирюлёвской линии составит 21 км, она предназначена для горожан районов Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Западное.

В конце мая жителям столицы предложили выбрать цвета, которыми три радиальные линии — Троицкая, Рублёво-Архангельская и Бирюлёвская — будут обозначены на схеме. На выбор предлагалось четыре комбинации цветов и оттенков.