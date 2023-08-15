В России создадут Цифровой кодекс для регулирования отрасли связи

Минцифры представило проект стратегии развития отрасли связи до 2035 года. Документ определяет главные направления госполитики в сфере развития отрасли связи, а также направлен на «формирование перспективного и конкурентоспособного облика отрасли связи». В опубликованном на сайте министерства проекте среди прочего предлагается создать Цифровой кодекс для регулирования отношений в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

«Оптимальным видом законодательного акта, позволяющим сформировать стройную взаимоувязанную систему отраслевых правовых норм, является Цифровой кодекс, обеспечивающий комплексное регулирование развития и использования информационных технологий и инфраструктуры связи», — говорится в документе.

В тексте стратегии отмечается, что текущее госрегулирование отрасли связи характеризуется наличием большого числа нормативных правовых актов, их бессистемным и разнонаправленным, точечным изменением; чрезмерной детализацией услуг связи при лицензировании деятельности, которая базируется не на конечной ценности для потребителей, а на передаче или приёме информации, масштабе сетей связи; ростом контрольных и надзорных функций отраслевых регуляторов; возложением на операторов связи дополнительных обязанностей, связанных с регулированием смежных отраслей.

«Таким образом, нормативная правовая база РФ в сфере связи представлена разрозненными законодательными и подзаконными актами, регулирующими отдельные виды или группы отношений, возникающие в связи с осуществлением деятельности в сфере связи, средств массовой информации, использованием ИКТ, обращением информации», — подчёркивается в проекте.

Авторы документа в краткосрочной перспективе предлагают решить проблемы «путём внесения в законодательство РФ изменений, направленных на обеспечение соответствия нормативно-правового регулирования темпам развития отрасли связи и устранение административных барьеров».

В среднесрочной и долгосрочной перспективе решить проблемы возможно «через систематизацию отраслевого законодательства путём переработки его внутреннего содержания и приведения его в единую логически цельную и согласованную правовую систему». Результатом такой работы должно стать создание Цифрового кодекса.

Ранее о необходимости создания Цифрового кодекса неоднократно заявлял председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.