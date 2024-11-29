Церемония награждения профессиональной премии инфлюенсеров «Блогема» прошла в Москве

27 ноября в киноконцертном комплексе «Мосфильм» состоялась церемония награждения первой в России профессиональной премии инфлюенсеров «Блогема». Учредитель премии — Ассоциация Блогеров и Агентств (АБА). Стратегический партнер — фестиваль «Блогеры России». Официальная социальная сеть премии — «ВКонтакте». Телеверсия премии выйдет на канале СТС 6 декабря. Ведущими церемонии стали Азамат Мусагалиев, Елена Гущина и Александр Рогов.

Главную награду в номинации «Блогер года» завоевал Сергей Минаев, а вместе с ним лауреатами в этой категории стали Артемий Лебедев и Ида Галич.

Номинация «Открытие года» отметила ярких новичков, которые покорили аудиторию. Победителем стала комик и блогер Олеся Иванченко. Лауреатами в этой категории также стали священнослужитель (иерей) Русской Православной Церкви, настоятель Георгиевского храма в посёлке Нахабино Московской области, блогер, интернет-миссионер Павел Островский и блогер Александр Парадеев (Парадеевич).

Статуэтку за победу в специальной номинации «Журналист-блогер», организованной совместно с медиа о звездах с самыми громкими эксклюзивами и главного информационного партнера премии Super.ru из рук генерального директора News Media Holding Максима Иксанова получил Василий Трунов, один из авторов проекта «Вписка», а также журналист, автор шоу «Стрелец-Молодец» Надежда Стрелец и создательница шоу «Я сама», актриса, телеведущая Юлия Меньшова.

Награды в специальной номинации «Блогер с риском для жизни», предназначенной для журналистов, врачей, пожарных и других профессионалов, которые активно ведут блог, снимая контент в опасных условиях: зонах вооруженных конфликтов, ЧП или экстремальных ситуациях, получили Марьяна Наумова, Семен Пегов и Александр Малькевич.

«Блогема» также отмечает социально значимые достижения блогеров, которые в том числе создают познавательный контент и благотворительные проекты. В созданной для этого номинации «Просветитель года» победу одержал Николай Дубинин с проектом «Послезавтра», лауреатами стали проект «Справиться проще» Карины Истоминой и Натальи Каданцевой и Егор Яковлев с его «Цифровой историей». Награду победителя в номинации «Добро года» получила Ида Галич, в этой категории были отмечены также проект «Белгород ест» Александра Сысоева и Дмитрий Ткаченко и блогер Ника Вайпер.

«Семейный блогер» — категория, в которой награждают за отражение настоящих семейных ценностей. Победителями стала самая известная семья российского интернета — Кукояки, блогеры Рустам Набиев и MARIAKAKDELA.

В номинации «Детский блогер» были отмечены популярная юная блогер из Якутии Айыына Кожурова, юная блогер из Минска Виктория Кудесница и 13-летняя звезда социальных сетей Милана Хаметова.

Лауреатами в категории «Лайфстайл-блогер» стали Оксана Самойлова, Ида Галич и Карина Каспарянц, а в номинации «Блог о стиле» статуэтку получили Александр Рогов, Карина Нигай и Марианна Елисеева.

Катя Голден стала победителем в номинации «Бьюти-блогер», вместе с ней в этой категории были отмечены блогеры Яна Пилецкая и Olya RedAutumn. Звание лучшего «Спортивного блогера» получила Камила Валиева, а статуэтки в номинации «Тревел-блогером» года получили Антон Лядов с проектом «THEЛюди», блог «Своим ходом» и PETYA ENGLISH.

В номинации «Фуд-блогер» победу одержали Александр Сысоев — создатель Российского ресторанного фестиваля, а также Супер Стас и Макс Брандт. В номинации «Блогерский хит» лауреатами стали MONA, Валя Карнавал и Даша Дошик.

Самый «молодой», но самый стремительно развивающийся сегмент в блогосфере — стриминг и видеоигры. Их называют «новыми лидерами», и эксперты «Блогемы» также признают их значимость. В номинации «Стример года» победили Ярослав Кузнецов (just_ns), Вячеслав Леонтьев (Buster) и Олег Бочаров (Stray228), а в номинации «Киберспортивный блогер» получили призы Александр Левин (NIX), Ярослав Кузнецов (just_ns) и Олег Бочаров (Stray228).

В номинации «Микроблогер» победителем стала Алсу Сулейманова, Татьяна Цой и Анастасия Калитина.

Специальными номинациями «Лучшая рекламная кампания с блогерами» и «Лучший блогерский ивент» были отмечены «Яндекс» с их проектом «"Яндекс" с Алисой: Фичи для школьников. Выпускной 2024».

Специальный приз за успешное совмещение блогерской и телевизионной карьеры получил Дмитрий Масленников, ведущий шоу «Суперниндзя» и «Остров сокровищ. Знаки судьбы» на СТС.

Цель премии «Блогема» — отметить достижения блогеров с уникальным и полезным контентом, а также подчеркнуть трансформацию блогинга в общественно важный вид деятельности.

Премия проходила в 3 этапа. 4 октября. был опубликован лонг-лист по каждой из номинаций, составленный экспертным комитетом, в который вошли топ-менеджеры и руководители influence-агентств, представители крупных брендов и авторитетных СМИ. На втором этапе с 4 по 22 октября состоялось народное голосование, в рамках которого каждый желающий мог оставить свой голос на сайте премии за любимого блогера. По его итогам были сформирован шорт-лист из пяти претендентов по каждой номинации, которые затем были переданы на рассмотрение жюри. Именно оно определило трех победителей в каждой из 20 номинаций, которых наградили на торжественном мероприятии. Церемония также транслировалась в официальном сообществе премии в VK.

Таня Иванова, СЕО hello blogger и президент Ассоциации Блогеров и Агентств: «Блогема» — это важное и красивое событие для всей индустрии, аналогов которому ранее на рынке не было, но которому суждено было появиться. Для АБА как учредителя премии важно отметить достижения блогеров, которые создают востребованный и полезный контент и пользуются огромной любовью своей аудитории. Благодаря совместной работе организаторов, партнеров и представителей индустрии мы смогли создать платформу, где лучшие представители отрасли могут получить заслуженное признание профессионального сообщества. Уверены, что «Блогема» станет главной премией в области блогинга, и мы продолжим работу в этом направлении.

Максим Перлин, CEO Blacklight, сооснователь Ассоциации Блогеров и Агентств: Оборот рынка инфлюенс-маркетинга составляет порядка 50 млрд руб. Это огромная отрасль экономики. И очень странно, что у индустрии, которая по обороту превышает даже рынок радиорекламы (у которого всего 15 млрд), не было большой задающей ориентиры профессиональной премии,. Мы решили исправить эту несправедливость и отметить самых ярких представителей индустрии заслуженными наградами, а главное — показать людям, что блогеры — настоящие профессионалы своего дела, которые работают наравне с телевидением и другими медиа.

Максим Иксанов, генеральный директор News Media Holding: Сегодня мы видим, как блогинг превращается в мощный инструмент влияния на СМИ и аудиторию. Для меня радостно отмечать победителей в номинации «Журналист-блогер». Их проекты — это всегда актуальный контент, который цепляет, заставляет задуматься и задает тренды в медиаиндустрии.

Главный информационный партнер премии — медиа о звездах с самыми громкими эксклюзивами, Super.ru.

Главный отраслевой информационный партнер премии — интернет-портал, посвященный новостям и аналитике в области маркетинга, рекламы, медиа и коммуникаций, Sostav.ru