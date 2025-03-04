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04.03.2025 в 12:50

Цены на книги в России вырастут на 15–20%

Рост стоимости связан с увеличением издержек издателей

В 2025 году отпускные цены издательств на книги могут возрасти на 15−20% в годовом выражении. Причины: увеличение расходов на производство книг, дефицит материалов для качественной полиграфической отделки изданий и рост трат на приобретение прав и оплату авторских отчислений. Об этом пишут «Ведомости».

В прошлом году темпы роста отпускных цен на книги составляли 3−7% год к году.

В 2022 году средняя отпускная цена книги выросла на 27% в годовом выражении, до 408 руб., в 2023-м — на 11,5%, до 455 руб., в 2024-м — на 12,2%, до 510,7 руб.

Себестоимость производства книги в прошлом году в среднем увеличилась на 15,2%, цена типографских услуг — на 17,9%, бумаги — на 12,6%, расходных материалов — на 11,2%, редакционных услуг — на 9,3%.

Издатели сдерживали рост отпускных цен на книги за счет собственных ресурсов. Происходило это на фоне увеличения стоимости производства продукции. Сейчас возможности издателей, по их собственным заявлениям, исчерпаны.

По словам экспертов, увеличение отпускных цен на книги скажется на их стоимости в книжных магазинах. В результате можно ожидать оттока покупателей из таких торговых точек на маркетплейсы.

Ранее сообщалось, что мужчины в России стали покупать больше книг. Они приобретают литературу для себя, жен и детей.

Цены книги
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