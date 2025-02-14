Мужчины в России стали покупать больше книг

В 2024 году число покупателей книг среди мужчин выросло на 10% в годовом выражении, среди женщин — на 5%. Мужчины стали активнее приобретать книги не только для себя, но и для жен и детей. Об этом рассказала глава издательства «АСТ-Азбука» Татьяна Горская, ее слова приводят «Ведомости».

Среди мужчин книги читают 13,7 млн человек, а покупают — 6,8 млн, среди женщин — 19,7 млн и 10,8 млн человек соответственно.

Больше всего в прошлом году читали россияне 16−19 лет (62,6% человек), 20−24 лет (59,4%) и 55−64 лет (58,5%). Чаще всего приобретали книги те, кому 16−19 лет (46,4%) и 20−24 года (44%).

Продажи молодежной прозы в 2024 году выросли на 19,8%, до 5,9 млрд руб., прозы — на 18%, до 11,6 млрд руб., книг по психологии — на 10%, до 8,6 млрд руб. Сильнее всего сократился спрос на восточные комиксы (на 16,2%, до 3,3 млрд руб.) и эзотерическую литературу (на 5,2%, до 3 млрд руб.).

За отчетный период продажи бумажных книг увеличились в денежном выражении на 7%, до 98 млрд руб., в натуральном — на 1%, до 233 млн экземпляров. Продажи цифровых книг выросли в деньгах на 30%, до 18,9 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в начале 2025 года россияне на 16% увеличили траты в книжных магазинах по сравнению с тем же периодом 2024 года. Число покупок выросло на 7%, средний чек — на 22%, до 421 руб.