Цены на брендинг в России выросли в среднем на 20%

За два года цены на брендинг в России увеличились в среднем на 20%. Главным драйвером рынка в этом году стал сегмент ретейл-брендинга (рост на 36%). В потребительском брендинге повышение составило в среднем 24%, в корпоративном — 10%. Об этом говорится в исследовании стоимости брендинговых услуг, проведенном Ассоциацией брендинговых компаний России (АБКР). Отчет есть в распоряжении Sostav.

Исследование охватывает четыре направления: потребительский, корпоративный и ретейл-брендинг, а также коммуникационные услуги. По каждому из направлений оценивалась стоимость всех ключевых этапов работ, определялись средние показатели по рынку, динамика цен за два года в сравнении с предыдущим исследованием.

Стоимость анализировалась на основе данных от ведущих российских брендинговых агентств. Для каждого этапа работ и направления рассчитывались среднерыночные значения цен, выделялись и сравнивались значения топ-10 агентств верхнего ценового сегмента и топ-10 агентств нижнего ценового сегмента.

В верхнем ценовом сегменте в ретейл-брендинге стоимость услуг по разработке брендбука выросла на 44,5%, до 1,88 млн руб., в нижнем — снизилась на 19%, до 230 тыс. руб.

На фоне подорожания большинства услуг рынок брендинга переживает структурную перестройку. Она характеризуется пиковым всплеском цен в верхнем ценовом сегменте и усилением ценового давления в нижнем сегменте.

Средняя оценка стоимости участия в брендинговом тендере составила около 330 тыс. руб. Бесплатно участвовать в тендерах согласна лишь половина опрошенных агентств.

