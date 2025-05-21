Центральный детский мир на Лубянке сменит концепцию

Девелопер «Киевская площадь», купивший здание ЦДМ на Лубянке, запускает его реконцепцию. Увеличится площадь фудмолла и появятся места под различные мероприятия, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦДМ.

Первым шагом будет расширение зоны гастрогалереи на нулевом этаже, которая станет фудмоллом — площадь его составит 1700 м2. Количество корнеров, представляющих кухни мира, увеличится примерно до 30. Среди арендаторов появится «Том ям» с тайской кухней и мясной ресторан быстрого питания From.

Концепция будет изменена и у других этажей. Она подразумевает переход «от ретро-формата магазина к роли динамичного центра городского досуга». Будет выделено пространство не только под покупки, но и под различные события, мастер-классы и мероприятия. Открытие запланировано на третий квартал 2025 года.

По словам экспертов, торговым центрам, особенно специализированным, непросто конкурировать с онлайн-торговлей. Поэтому есть необходимость чаще «делать что-то новое и удивлять посетителя», чтобы стимулировать продажи в офлайн-магазине.

По оценке АИДТ, рынок детских игрушек в России по итогам прошлого года вырос на 10−11% к 2023 году, до 240 млрд руб. На этот сегмент приходится около 19% от всего объема рынка товаров для детей в России.