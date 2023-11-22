«Мегамаркет» и «Пятница» покажут шоу «Ценовыжимательный завод»

Маркетплейс «Мегамаркет» и телеканал Пятница! представят шоу «Ценовыжимательный завод». В нём известные блогеры будут выполнять задания в цехах завода и добывать для зрителей скидки на товары во время распродажи. Об этом Sostav сообщили в компаниях.
В проекте примут участие Ида Галич, Карина Нигай, Галина Боб, Ян Топлес, Юлия Гаврилина, Владимир Селиванов. Блогеры пройдут испытания в цехах, чтобы определить товары, которые будут участвовать в распродаже. Для разблокирования скидки зрителям нужно будет проголосовать в режиме реального времени, отсканировав QR-код.
Каждый блогер отвечает за отдельную категорию товаров, в которой добывает скидки. Всего в выпуске участвуют шесть категорий, разделённые на три цеха и три пары ведущих.
Категорию «Детские товары» и «Товары повседневного спроса» представят Галина Боб и Владимир Селиванов, «Красота и уход» и «Фэшн» — Карина Нигай и Юлия Гаврилина; «Товары длительного пользования» и «Электроника и бытовая техника» — Ида Галич и Ян Топлес.
По результатам испытаний и голосований будут определены товары, участвующие в розыгрыше, а также размер скидок на них. После этого зрители смогут отправить эти вещи в корзину и заказать. В Гранд-финале зрители должны будут выбрать: «оставить блогера сухим» или получить повышенный кешбэк в 40% на модный гаджет.
Выпуск шоу будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Пятница» и на сайте проекта 24 ноября в 23:00 по московскому времени.
Денис Шинкарь, руководитель управления бренд-маркетинга «Мегамаркет»:
К началу сезона распродаж мы решили подготовить что-то сногсшибательное: мы хотели, чтобы покупатели могли сами влиять на размер скидок и решать, какие товары будут участвовать в акции. Так вместе с каналом «Пятница» мы пришли к идее интерактивного шоу, где совместными усилиями звёздные ведущие и зрители выбирают скидки и товары, на которые она действует.