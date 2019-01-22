«Целлюлитный» скандал: Avon извинилась перед женщинами за рекламу крема

Косметическая компания Avon прорекламировала свой антицеллюлитный крем с помощью слогана, который пришелся не по душе многим женщинами. В итоге компании пришлось извиниться и удалить рекламу.

Дело в том, что Avon выбрала в качестве рекламного слогана антицеллюлитного крема утверждение: «Ямочки выглядят мило на лице, а не на бедрах». Однако эта фраза вызвала бурю негативных эмоций в соцсетях.

Так, британская актриса Джеймила Джамиль написала в Twitter: «У ВСЕХ есть ямочки на бедрах: у меня есть, у тебя и у КЛОУНОВ из Avon, конечно, тоже есть. Хватит стыдить женщин за их возраст, вес и целлюлит. Это неизбежные и абсолютно нормальные вещи. Заставлять стыдиться этого и пытаться исправить — путь, обрекающий нас на неудачу». Пост актрисы собрал почти 70 тысяч лайков и более 14 тысяч комментариев.

Широкий общественный резонанс вынудил компанию принести извинения и пообещать, что она уберёт эти материалы. Компания заявила, что хотела создать весёлую и беспечную рекламу, но «промахнулась». «Мы слышим вас и приносим свои извинения. Мы усердно работаем над удалением этого слогана из наших рекламных материалов. Мы любим наше женское сообщество», — отметили в Avon.