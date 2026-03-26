Будущее корпоративных коммуникаций
Независимое брендинговое агентство Ohmybrand

26.03.2026 в 16:26

ЦБ предложил оказывать банковские услуги в селах через «Почту России» и ПВЗ маркетплейсов

Инициатива направлена на повышение доступности финансовых сервисов в сельской местности

Банк России предложил оказывать финансовые услуги в сельской местности через отделения «Почты России» и пункты выдачи заказов маркетплейсов. Идею озвучила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам Набиуллиной, маркетплейсы, которые развивают свои точки присутствия, могут оказывать банковские услуги в регионах. При этом она уточнила, что речь не идет о закреплении конкретной формы оказания таких услуг.

«Возможно посмотреть, чтобы это была обязанность, ну, и, соответственно, финансирование системно значимых кредитных организаций, которые имеют сеть по всей стране. Потому что иначе получается, что они работают только там, где прибыльно, а там, где нет достаточно доходов, у нас все остаются без базовых услуг», — сетует глава ЦБ.

Набиуллина также подчеркнула, что инициатива не является мерой поддержки «Почты России», а направлена на повышение доступности финансовых сервисов для россиян.

Ранее Минцифры предложило меры поддержки «Почты России» в рамках модернизации отрасли. Согласно законопроекту, маркетплейсы, включенные в реестр цифровых платформ, будут обязаны открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях или доставлять товары напрямую туда, а банки не смогут взимать комиссии при оплате услуг через отделения.

ПВЗ Банк Росси Почта Росси
