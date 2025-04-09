ЦБ и ФАС готовят письменные рекомендации против нарушений в рекламе вкладов

Центробанк России совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) готовит первые письменные рекомендации для банков, касающиеся информирования клиентов об условиях вкладов. Об этом сообщают «Известия».

По словам главы службы по защите прав потребителя Банка России Михаила Мамуты, финансовые учреждения часто не доводят до клиентов полную информацию о доходности вкладов, скрывая важные условия, что приводит к многочисленным жалобам. Речь идет о том, что клиентам не всегда понятно, что для получения заявленной доходности необходимо выполнить дополнительные условия.

В настоящее время банки могут недобросовестно представлять информацию не только в рекламе на телевидении или в интернете, но и на своих сайтах, а также на этапе заключения договоров.

Эксперты, опрошенные изданием, подтверждают, что подобные практики имеют место не только в рекламе. Проблемы возникают, когда важные условия скрыты в дополнительной документации или размещены на сторонних страницах, не сопровождающих основное предложение. Специалисты настоятельно рекомендуют банкам указывать все детали в одном месте, где изложена информация о выгодных ставках.

Ранее ФАС признала рекламу «Озон Банка» ненадлежащей после жалобы, поступившей от Банка России. Ролик, размещенный на видеохостинге, содержал информацию о возможности покупки товаров в рассрочку через приложение «Озон Банка». Однако, как выяснилось, такого финансового продукта в линейке банка не было.