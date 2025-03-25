Реклама подтолкнула 83% россиян открыть вклады

Промо-акции и реклама банков сподвигли открыть вклад 83% опрошенных россиян. При этом, к советам экспертов в данном вопросе прислушались лишь 18%, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос «Финуслуг».

Реклама при выборе банковских продуктов чаще всего влияет на людей от 60 лет и старше, а аналитика — на тех, кому от 30 до 59 лет. Молодежь от 18 до 29 лет чаще читает посты и обсуждения в социальных сетях перед выбором финансовых продуктов.

57% россиян считают публикуемую в информацию о банковских продуктах в интернете достоверной, однако треть не исключает, что новости о выгоде могут быть преувеличены. 9% полагают, что информация в интернете продвигает только выгодные для банков продукты или вовсе вводит в заблуждение.

60% признались, что поступающая в СМИ информация определенно влияет на их решения в выборе финансовых продуктов. Однако конечное решение они принимают сами. И только на 4% опрошенных медиа не оказывают никакого влияния.

Ранее сообщалось, что более 40% опрошенных россиян следят за новостями о вкладах и ставках, а почти половина респондентов читают информацию на эту тему хотя бы иногда. Лишь 9% совсем не интересуются подобными новостями.