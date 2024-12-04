Как «Триколор» увеличил онлайн-смотрение телеканалов до 20%

Команда оператора телевидения «Триколор» рассказала Sostav, как совместно с телеканалами, организовала большие креативные зоны в городах России, сняла фильмы с участием местных жителей и увеличила онлайн-смотрение телеканалов до 20%.

Разнообразие городов — разнообразие контента

Суздаль, Смоленск, Волгоград, Нижний Новгород, Грозный, Калининград — в честь празднования Дня города в каждом из этих городов с июля по октябрь проводились развлекательные семейные программы «Триколор в твоем городе». В Кемерове праздник был посвящен Дню шахтера. Оператор интегрировался в городские праздничные события, привлек к организации офлайн-активностей телеканалы и пригласил телезвезд. По итогам проекта в декабре выйдут шесть тематических фильмов, где местные жители расскажут о любви к своим родным городам.

Цель проекта — показать местным жителям многообразие контента у оператора с помощью креативных развлекательных зон. Сопутствующая миссия проекта — познакомить клиентов «Триколор» с городами России через отчетные итоговые сюжеты.

Всестороннее продвижение — офлайн, СМИ, соцсети

Работа над реализацией проекта «Триколор в твоем городе» велась по нескольким направлениям:

привлечение пользователей в онлайн-кинотеатр «Триколор Кино и ТВ» через промоактивности на мероприятиях и фильмы о городах с участием местных жителей;

вовлечение каналов для создания развлекательных зон на праздниках и демонстрации разнообразного контента;

PR-поддержка события через публикации в СМИ и пабликах в соцсетях;

продвижение контента телеканалов-участников проекта среди клиентов «Триколор» на внутренних ресурсах оператора;

сотрудничество с местными администрациями с целью интеграции в городские события по случаю Дня города и Дня шахтера.

При поддержке администраций «Триколор» выступил организатором вовлекающих мероприятий для местных жителей, а также спонсором подарков — телевизоров под собственной маркой оператора для победителей конкурсов. Также совместно с администрациями были выпущены публикации о проекте в региональных СМИ.

Для создания развлекательных зон площадью около 500 квадратных метров была реализована концепция с семью шатрами: «Кино и сериалы», «Триколор Спорт», «Хобби», «Триколор Детям», «Умный дом», «Развлечения», а также съемочный павильон от канала «Большой эфир». Все шатры устанавливались в центре городских празднований с большой проходимостью людей. Разнообразие тематических зон и качество наполнения помогали удерживать целевую аудиторию оператора — семьи с детьми.

Каждый из шатров включал активности одного из телеканалов — участников проекта. Гости знакомились с тематическим контентом, играли в спортивные игры, участвовали в мастер-классах, превращались в героев известных фильмов и мультфильмов и выигрывали десятки подарков. Все желающие могли взять открытку с автографом космонавта-испытателя Сергея Корсакова, который стал бренд-амбассадором компании в этом году. Бюджет каналов для интеграции в проекте составлял от 400 тыс. до 2 млн руб. Специально для проекта был разработан мерч: стикерпаки, футболки, лонгсливы, кружки и другая продукция. Многообразие активностей позволило прицельно рассказывать о преимуществах продуктов и услуг оператора, а также привлечь аудиторию к просмотру телеканалов в онлайн-кинотеатре от «Триколор».

Светлана Суморокова, руководитель группы медиапроектов «Триколор»: Совместно с телеканалами мы тщательно работали над наполнением шатров в каждом городе. Развлечения отражали тематику каналов и всегда были разными: от фотобудок с искусственным интеллектом до душевного чаепития с самоваром и кулинарных мастер-классов от знаменитых шефов. Все активности объединялись общим квестом, проходя который гости праздника могли поздравить свой город на камеру и рассказать о любимых местах. Мы включили эти рассказы в наши фильмы и превратили их в живописные путеводители. В ближайшее время каждый сможет проникнуться атмосферой этих городов, лучше узнать нашу страну и даже спланировать путешествие.

От роста охвата до роста телесмотрения

С июля по октябрь праздничные события в городах проведения «Триколор в твоем городе» посетили почти 90 тыс. человек. На Дне шахтера в Кемерове побывали 105 тыс. человек.

В проекте поучаствовали 19 телеканалов: START Air, СТС LOVE, «Еда», «Рыжий», «ЧЕ!», «Бобер», START World, «О!», «Поехали!», «Дом Кино», Gulli Girl, «Ю», «Кинеко», «В гостях у сказки», «Остросюжетное», Mezzo, «Сапфир», «Советская киноклассика», «ТипТоп», а также платформы «Триколор Детям», «Триколор Спорт». Кулинарные мастер-классы провели шефы Илья Лазерсон и Владимир Павлов, а на празднике в Нижнем Новгороде жители встретились с чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским.

На основе аналитики смотрения онлайн-кинотеатра «Триколор Кино и ТВ» прирост уникальных зрителей телеканалов составлял максимально 20%, прирост времени просмотра — 17%. Благодаря размещению в федеральных и региональных СМИ медийный охват составил 28,7 млн человек. Некоммерческое продвижение проекта в изданиях привело к нулевой стоимости медийного контакта с брендом. Суммарное количество просмотров постов о проекте в соцсетях оператора и других пабликах — более 427 тыс.

Антонина Петрова, директор по развитию бренда «Триколор»: Подобный формат офлайн-активностей позволяет увеличить время взаимодействия с брендом от 10 до 30 минут. В условиях общей динамичности мира и растущей скорости переключения внимания такой результат очень ценен. Это формирует устойчивые позитивные связи с брендом, позволяет растить знание и лояльность как действующих, так новых клиентов.

По итогам проекта в записи сюжетов о своих родных городах поучаствовали более 500 человек. Администрации городов проведения проекта выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и ожидают увидеть заявку оператора для участия в подготовке Дня города 2025.