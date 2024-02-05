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05.02.2024 в 06:55

Треть предпринимателей в прошлом году столкнулись с недостатком финансирования и стрессом

22% заявили об одиночестве из-за работы

В 2023 году российские предприниматели чаще всего сталкивались с недостатком финансирования (27%) и ухудшением здоровья из-за стресса (26%). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные опроса от образовательной программы «Стартап Академии» Школы управления Сколково.

Ещё 21% респондентов сообщили, что в 2023 году страдали из-за нехватки предпринимательского опыта, а 20% — из-за сложностей на фоне дефицита кадров. Каждому пятому (19%) было сложно найти инвестора, а каждому шестому (16%) недоставало теоретических знаний в бизнесе из-за отсутствия предпринимательского образования и опыта.

Больше трети опрошенных предпринимателей признались, что постоянно испытывали тревогу из-за работы. Чаще всего основатели боялись остаться без денег (29%). 14% опрошенных опасались выходить на международный рынок, а 13% — брать на себя большую ответственность.

Многие из них признались, что из-за бизнеса стала страдать их личная жизнь. Кроме того, 26% пожаловались на ухудшение здоровья на фоне постоянного стресса, 22% — на одиночество.

В будущем треть респондентов намерена развивать умение управлять финансами и рисками, 24% — формировать рабочие команды и управлять персоналом, а еще 22% — взаимодействовать с инвесторами.

Ранее сообщалось, что в прошлом году россияне стали чаще переходить из малого и среднего предпринимательства (МСП) в самозанятые. При этом количество занятых в секторе МСП «остаётся стабильным».

предприниматель
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