Россияне стали переходить из малого и среднего предпринимательства в самозанятые

Россияне начали переходить из малого и среднего предпринимательства (МСП) в самозанятые, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС и «Корпорации МСП».

В научном исследовании также говорится, что самозанятость «не сопровождается качественным развитием сферы МСП». По мнению авторов работы, за ростом числа самозанятых стоит именно легализация ранее работавших в тени граждан, а не перерегистрация существующих ИП и предприятий.

Руководитель дирекции организации правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Корпорации МСП» Алексей Шестоперов подчеркнул, что сейчас лишь 5% от общего числа самозанятых зарегистрированы как ИП.

В пресс-службе Министерства экономического развития изданию сообщили, что количество занятых в секторе МСП «остаётся стабильным». Однако в первом квартале 2023-го их число сократилось год к году с 18,13 до 18,07 млн человек, отметили в Минэке.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) «Известиям» рассказали, что не фиксируют тенденцию по перетоку МСП в самозанятые. За первые полгода 2023-го прекратили деятельность 285,7 тыс. ИП. Это на 7,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пояснили в ведомстве.

Эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов, напротив, уверен, что тенденция перехода из ИП и МСП есть. По его мнению, одна из причин — отъезд части сотрудников компаний и последующая оптимизация налоговой нагрузки. В качестве другой причины эксперт назвал снижение доходов ООО или ИП.

Основатель IT-платформы для самозанятых «ЯЗАНЯТ», председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков согласен, что тренд связан со снижением финансовых результатов сектора МСП, а также «с более высокой налоговой и административной нагрузкой на МСБ».

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать в 2019 году. Эксперимент продлится 10 лет — до 2028 года. Физлица и ИП, которые перешли на специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке — 4 или 6%.