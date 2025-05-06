Треть опрошенных россиян отправятся в отпуск летом

36% опрошенных россиян намерены отправиться в отпуск этим летом. Еще 16% пока не определились и примут решение ближе к сезону. 48% интервьюируемых не планируют летний отдых вообще. Из тех, кто собирается в отпуск, 67% выбирают путешествия по России, остальные отдают предпочтение зарубежным поездкам. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и медиахолдингом Rambler&Co. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Самый популярный вариант отдыха в России — поездка на море. Его выбирают 50% туристов, планирующих внутренние путешествия. На втором месте — посещение крупных городов, таких как Санкт-Петербург, Казань и Москва (16%), на третьем — поездка в горные регионы, в числе которых Алтай, Кавказ, Урал и Байкал (15%). Еще 13% опрошенных отдают предпочтение дачному отдыху, 6% — речным круизам.

Среди тех, кто выбирает отпуск за границей, лидируют пляжные направления. 41% респондентов поедут в Турцию, Египет. 21% участников опроса выберут Европу, 14% — Азию, 6% — США и Канаду. 3% интервьюируемых хотят отправиться в Латинскую Америку, 2% — на Ближний Восток и в ОАЭ. 13% не определились с выбором страны.

Среди азиатских стран наибольшей популярностью пользуются Таиланд и Мальдивы (по 25% выбирают эти направления). По 17% опрошенных предпочитают Вьетнам и Китай, по 8% — Индию и Шри-Ланку.

57% респондентов нравится самостоятельно планировать свои путешествия: бронировать билеты и жилье, прорабатывать маршрут. 17% участников опроса выбирают готовые туры «под ключ», 14% любят спонтанный отдых без четкого плана и заранее забронированного жилья. К помощи турагентств для бронирования билетов и жилья обращаются 6% интервьюируемых. Для 6% планированием отдыха занимается партнер или член семьи.

31% опрошенных предпочитают пляжный отдых, 19% — культурный отдых с экскурсиями, музеями и гастротурами, 12% — автотуризм, 11% — дачный отдых. 9% опрошенных нравятся в отпуске SPA и оздоровительные процедуры, 8% — активный отдых с походами и велотурами, 4% — круизы и путешествия по воде, 2% — кемпинг.

При планировании путешествий россияне больше всего обращают внимание на климат и погоду в месте отдыха (18%), стоимость поездки (16%), хорошие пляжи и инфраструктуру (13%). Уровень комфорта жилья имеет значение для 12% опрошенных, достопримечательности в месте пребывания — для 11%, транспортная доступность — для 10%. Развлечения и активности интересуют 7% интервьюируемых, возможность путешествовать с детьми — 6%, простота оформления документов — 3%, шопинг — 2%, активный отдых — 2%.

В исследовании приняли участие почти 53 тыс. россиян в возрасте от 18 до 50 лет.

Ранее сообщалось, что за последние три года средний чек на заграничные туры увеличился на 44%, с 143 до 206 тыс. руб.