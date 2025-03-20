Средний чек на зарубежные туры вырос до 206 тысяч рублей

За последние три года средний чек на заграничные туры увеличился на 44%, с 143 до 206 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании агрегатора туров Onlinetours, которое есть в распоряжении Sostav.

Внутри России и Абхазии цены поднялись с 46 тыс. руб. в 2022 году до 65 тыс. руб. в 2024-м.

В основном туристы — это люди в возрасте 25−44 лет. Их доля за три года возросла с 69 до 71%. На путешественников старше 45 лет приходится около 20% от всех туристов, на молодежь младше 25 лет — примерно 8%. Женщины путешествуют чаще мужчин (56 к 44% соответственно).

В 2024 году 70% туристов путешествовали вдвоем (плюс 4% по сравнению с 2022 годом). Доля путевок с детьми выросла с 6% в 2022 году до 8% в 2024-м. Доля одиночных поездок сократилась с 28 до 23%.

Каждый пятый россиянин покупает туры на 7 дней, 10% опрошенных — на 6 дней, 8% — на 8 дней.

Основными направлениями для отдыха стали Турция (34% от всех направлений в среднем с 2022 по 2024 год), Россия (29%), Египет (14%), ОАЭ (11%) и Таиланд (8%). В 2022 году 52% россиян провели отпуск внутри страны, в 2024 — только 15% опрошенных.

Самым быстрорастущим направлением стал Китай, который занял 11 место в топе стран для путешествий. На КНР пришелся 1% от всех проданных путевок.

Ранее стало известно, что количество деловых поездок за границу значительно выросло. В числе причин — укрепление отношений с дружественными странами.