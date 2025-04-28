Треть опрошенных россиян не ходят в кинотеатры из-за высоких цен на билеты

Каждый третий опрошенный россиянин полностью отказался от походов в кинотеатры или стал делать это реже. Особенно заметна тенденция среди молодежи 25−34 лет и людей старше 35 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Wanta Group.

В первом квартале 2025 года было продано 39,3 млн билетов. Это самый низкий показатель за последние три года.

16% респондентов продолжают ходить в кинотеатры, во многом благодаря системе скидок — «Пушкинской карте» и специальным предложениям для студентов. 39% участников опроса оптимизировали расходы: приобретают билеты в кино по акциям, отказываются от трат в кинобаре и выбирают более дешевые залы, чем раньше.

Россияне реже посещают кинотеатры из-за высокой стоимости билетов (средняя цена похода в кино на 23 апреля составила 417 руб., годом ранее — 343 руб.), отсутствия взрослого контента и регулярных громких премьер.

Ключевую роль в сохранении потребительской лояльности играет доступность скидок. Если россиянам не удастся сэкономить, они могут вообще отказаться от услуги.

Ранее сообщалось, что кинотеатры откажутся от «теневого» проката на майские праздники. Это позволит им поддержать российские новинки.