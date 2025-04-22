Кинотеатры вновь откажутся от «теневого» проката на майские

Кинотеатры в этом году вновь откажутся от «теневого» проката на майские праздники. Это позволит им поддержать российские новинки, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» («БК»).

По информации издания, инициатива продлится с 1 по 15 мая. При этом в майские праздники выходят несколько голливудских премьер —«Расплата 2» Гэвина О'Коннора и «Громовержцы» Джейка Шрейера.

Среди российских новинок, премьера которых состоится в апреле-мае, — военные драмы «Каруза» Ивана Харатьяна, «В списках не значился» Сергея Коротаева и «Почтарь» Андрея Разенкова. Кроме того, выйдут «Сокровища гномов» и «Легенды наших предков».

Напомним, в начале апреля прошлого года Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с призывом к кинотеатрам поддержать российские фильмы и полностью отказаться от предсеансного обслуживания в период c 18 апреля по 12 мая. Прокатчики пригрозили сетям, практикующим теневой прокат, не давать доступ к легальным фильмам.

Договорились киносети и о приостановке проката зарубежных фильмов «предсеансового» обслуживания с 4 по 11 ноября 2024 года, когда в прокате должен был стартовать кинокомикс Marvel «Веном. Последний танец».