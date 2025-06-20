Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Лемана ПРО

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.06.2025 в 13:50

Треть молодых бизнесменов хотят обучиться основам рекламы для развития бизнеса

Честность в рекламе назвали одним из главных качеств предпринимателя

Хорошим состояние своего бизнеса считает почти каждый третий молодой предприниматель (31%), еще 8% респондентов заявляют, что дела у них идут отлично. Критической и тяжелой ситуацию назвали 17% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Большинство молодых людей от 14 до 35 лет открывают свой бизнес потому что хотят заняться любимым делом, побольше зарабатывать и не иметь начальства. Почти для четвери опрошенных бизнес — это подработка.

ВЦИОМ

Главными качествами, необходимыми для открытия своего дела, более 50% опрошенных считают упорство и трудолюбие. Треть предпринимателей назвали главным качеством — честность, в том числе в рекламе своей продукции или услуги.

Каждый третий молодой предприниматель собирается инвестировать в развитие своего дела. Каждый пятый, напротив, планирует экономить, каждый седьмой — выживать. Более трети предпринимателей называют сокращение платежеспособного спроса населения основной проблемой, стоящей перед ними.

ВЦИОМ

46% предпринимателей для дальнейшего развития стремятся получить специализированное обучение. На первом месте для них, с заметным отрывом, стоит обучение рекламе и инструментам целевой рекламы. Также востребовано ведение бюджета и программирование.

ВЦИОМ

Ранее стало известно, что с 2019 года количество молодых предпринимателей в стране увеличилось на 75%, превысив 270 тыс. человек. Михаил Мишустин призвал устранить барьеры для устойчивого роста сектора молодого предпринимательства и повышения его вклада в экономику.

ВЦИОМ предприниматель
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.