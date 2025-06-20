Треть молодых бизнесменов хотят обучиться основам рекламы для развития бизнеса

Хорошим состояние своего бизнеса считает почти каждый третий молодой предприниматель (31%), еще 8% респондентов заявляют, что дела у них идут отлично. Критической и тяжелой ситуацию назвали 17% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Большинство молодых людей от 14 до 35 лет открывают свой бизнес потому что хотят заняться любимым делом, побольше зарабатывать и не иметь начальства. Почти для четвери опрошенных бизнес — это подработка.

Главными качествами, необходимыми для открытия своего дела, более 50% опрошенных считают упорство и трудолюбие. Треть предпринимателей назвали главным качеством — честность, в том числе в рекламе своей продукции или услуги.

Каждый третий молодой предприниматель собирается инвестировать в развитие своего дела. Каждый пятый, напротив, планирует экономить, каждый седьмой — выживать. Более трети предпринимателей называют сокращение платежеспособного спроса населения основной проблемой, стоящей перед ними.

46% предпринимателей для дальнейшего развития стремятся получить специализированное обучение. На первом месте для них, с заметным отрывом, стоит обучение рекламе и инструментам целевой рекламы. Также востребовано ведение бюджета и программирование.

Ранее стало известно, что с 2019 года количество молодых предпринимателей в стране увеличилось на 75%, превысив 270 тыс. человек. Михаил Мишустин призвал устранить барьеры для устойчивого роста сектора молодого предпринимательства и повышения его вклада в экономику.