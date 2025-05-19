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18+
19.05.2025 в 16:02

Количество молодых предпринимателей в России выросло на 75% с 2019 года

Михаил Мишустин призвал устранить барьеры для устойчивого роста сектора и повышения его вклада в экономику

На заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что с 2019 года количество молодых предпринимателей в стране увеличилось на 75%, превысив 270 тыс. человек. По его словам, молодежь — это «источник новых идей и цифровых компетенций».

Глава правительства подчеркнул, что необходимо продолжать работу по устранению барьеров и снижению рисков для бизнеса, чтобы обеспечить его устойчивый рост. Приоритетом в этой работе должно стать решение социальных задач — таких как расширение занятости среди молодежи и представителей старшего поколения.

Отдельно премьер отметил вклад возрастных специалистов: в небольших организациях активно трудятся граждане старше 60 лет, которые передают «практический опыт, управленческую зрелость и глубокое понимание специфики профессии». По данным Михаила Мишустина, в этой возрастной категории рост предпринимательской активности также составил около 75% с 2019 года.

Мишустин обозначил ключевую задачу государства до 2030 года — создать для предпринимателей условия уверенности и защищенности. Он также предложил обсудить дополнительные меры поддержки участников СВО, включая развитие центров «Мой бизнес» для содействия в запуске деловых инициатив после демобилизации.

По данным «Спарк-Интерфакса», в четвертом квартале 2024 года число регистраций индивидуальных предпринимателей (ИП) увеличилось на 6% по сравнению с тем же периодом 2023 года. В первом квартале 2025 года количество регистраций ИП выросло на 3%.

Россия Предпринимательство Михаил Мишустин
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