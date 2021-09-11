Тренды видеомаркетинга, которые стоит использовать уже сегодня: версия Depositphotos

За последние четыре года число брендов, использующих видео для продвижения, увеличилось на 23%. Многие компании оценили его эффективность, что объясняет растущую популярность видеомаркетинга. Команда международного фотобанка Depositphotos поделилась с Sostav интересными фактами об этом инструменте коммуникации, а также отметила главные тренды ближайшего будущего.

Прежде чем решить, стоит ли инвестировать ресурсы в видеопродакшн, просто задумайтесь над фактом: 80% маркетологов заявляют, что видео помогло им увеличить количество потенциальных клиентов. К тому же преобладающая часть аудитории (85% пользователей) хочет видеть больше видеоконтента от брендов в 2021 году. Это далеко не полный список аргументов в пользу того, чтобы сделать ставку в продвижении на видеомаркетинг.

7 причин выбрать видео для онлайн-продвижения

87% маркетологов утверждают, что использование видео повышает ROI.

В среднем пользователи 18 часов в неделю смотрят видео онлайн.

83% специалистов отмечают, что пользователи проводят больше времени на сайтах с видео.

8 из 10 маркетологов заявляют, что видео напрямую влияет на продажи.

70% пользователей делали покупки после просмотра рекламы на YouTube.

62% людей отмечают, что заинтересовались брендом, увидев его в историях Facebook.

90% Instagram-пользователей подписаны на бренды.

Количество контента в сети постоянно растет в геометрической прогрессии, следовательно, ужесточается и конкуренция за внимание аудитории. Единственный способ оказаться победителем — предлагать пользователям актуальный вовлекающий контент и ценный опыт. Чтобы наверняка быть на одной волне с пользователями, ориентируйтесь на тренды, которые будут преобладать в видеомаркетинге в ближайшее время.

Главные тренды видеомаркетинга в 2021 году

Интерактивный контент

Интерактивным называется контент, который подразумевает активное вовлечение пользователя. В этом случае он становится не просто пассивным зрителем, а полноценным участником динамичного взаимодействия.

Существует множество форматов интерактивного контента, поэтому его можно легко вписать практически в любую маркетинговую стратегию. К самым распространенным видам относятся:

интерактивная инфографика;

интерактивные сайты;

интерактивные опросы;

интерактивные презентации;

интерактивные электронные книги;

AR- и VR-истории.

Интерактивный контент предлагает пользователям более увлекательный опыт. Поэтому они дольше взаимодействуют с брендом. Благодаря этому компании могут повысить узнаваемость, наладить тесные отношения с аудиторией и улучшить ключевые бизнес-показатели, в том числе количество и качество лидов. Хотите получить максимальный результат? Инвестируйте в создание AR- и VR-историй. Это беспроигрышный способ выделиться среди конкурентов и произвести незабываемое впечатление на пользователей.

Пример: интерактивный сайт Kaspersky Smart City Map с картой, на которой представлены новые технологии защиты для различных отраслей.

Последовательный сторителлинг

Вы наверняка знакомы со сторителлингом — одним из самых мощных и привлекательных для пользователей форматов. Последовательный сторителлинг — это следующий уровень. Речь идет о создании серии историй, объединенных одной темой, сюжетом, героем, месседжем и т. д.

Где чаще всего можно увидеть последовательный сторителлинг:

YouTube;

истории в Instagram;

челленджи в TikTok;

реклама;

сиквелы фильмов и сериалы;

видеоигры;

комиксы и серии книг.

Хотя последовательный сторителлинг требует много затрат времени и финансов, эти инвестиции позволяют резко увеличить эффективность коммуникации. Маркетологи выбирают его за высокую вовлеченность аудитории и уровень конверсии. Когда контент, которым делится бренд, взаимосвязан, вероятность, что потенциальные клиенты его запомнят, намного выше. Начните создание историй с выбора персонажа. Им может быть ваш клиент, сотрудник и даже продукт.

Пример: рекламная кампания Adidas на рекламных щитах, которые создают GIF-эффект.

Shoppable-видео

Shoppable-видео содержат встроенные ссылки на представленные товары, кликнув по которым пользователь может легко совершить покупку. При просмотре такой рекламы путь от интереса до решения о покупке существенно сокращается. Раньше в видео с фирменными товарами использовали в основном всплывающие окна. Пользователи кликали по ним и переходили на сторонние ресурсы, где уже могли купить понравившийся продукт. Сегодня же новые технологии позволяют делать покупки сразу с shoppable-видео: один клик — и товар в корзине.

Преимущества shoppable-видео:

высокий уровень вовлеченности;

простая воронка продаж;

высокая конверсия.

Shoppable-видео — будущее электронной коммерции. Если пользователи ждут более интерактивного контента от брендов, а бренды ищут способы облегчить путь покупателя, это беспроигрышный вариант. Готовы попробовать? Начните с Instagram или TikTok, в которых можно легко создавать видео с товарами.

Пример: shoppable-видео показа Benetton.

Если вы еще не пробовали видеомаркетинг, сейчас самое время. Сегодня видеоконтент — must have, без которого сложно представить эффективную стратегию продвижения. Тем более что вовлекающие, атмосферные видео — именно то, что хотят видеть пользователи у своих любимых брендов. Чтобы покрыть растущий спрос, креаторы создают все больше популярного контента. Например, количество видеофайлов в библиотеке Depositphotos выросло в 2,3 раза за последние два года.

Выделяйтесь на фоне конкурентов и привлекайте внимание потенциальных клиентов, предлагая им уникальный, незабываемый опыт с помощью интерактивного контента, последовательного сторителлинга или shoppable-видео.

