Тренды видеомаркетинга, которые стоит использовать уже сегодня: версия Depositphotos

За последние четыре года число брендов, использующих видео для продвижения, увеличилось на 23%. Многие компании оценили его эффективность, что объясняет растущую популярность видеомаркетинга. Команда международного фотобанка Depositphotos поделилась с Sostav интересными фактами об этом инструменте коммуникации, а также отметила главные тренды ближайшего будущего.
Прежде чем решить, стоит ли инвестировать ресурсы в видеопродакшн, просто задумайтесь над фактом: 80% маркетологов заявляют, что видео помогло им увеличить количество потенциальных клиентов. К тому же преобладающая часть аудитории (85% пользователей) хочет видеть больше видеоконтента от брендов в 2021 году. Это далеко не полный список аргументов в пользу того, чтобы сделать ставку в продвижении на видеомаркетинг.
7 причин выбрать видео для онлайн-продвижения
- 87% маркетологов утверждают, что использование видео повышает ROI.
- В среднем пользователи 18 часов в неделю смотрят видео онлайн.
- 83% специалистов отмечают, что пользователи проводят больше времени на сайтах с видео.
- 8 из 10 маркетологов заявляют, что видео напрямую влияет на продажи.
- 70% пользователей делали покупки после просмотра рекламы на YouTube.
- 62% людей отмечают, что заинтересовались брендом, увидев его в историях Facebook.
- 90% Instagram-пользователей подписаны на бренды.
Количество контента в сети постоянно растет в геометрической прогрессии, следовательно, ужесточается и конкуренция за внимание аудитории. Единственный способ оказаться победителем — предлагать пользователям актуальный вовлекающий контент и ценный опыт. Чтобы наверняка быть на одной волне с пользователями, ориентируйтесь на тренды, которые будут преобладать в видеомаркетинге в ближайшее время.
Главные тренды видеомаркетинга в 2021 году
Интерактивный контент
Интерактивным называется контент, который подразумевает активное вовлечение пользователя. В этом случае он становится не просто пассивным зрителем, а полноценным участником динамичного взаимодействия.
Существует множество форматов интерактивного контента, поэтому его можно легко вписать практически в любую маркетинговую стратегию. К самым распространенным видам относятся:
- интерактивная инфографика;
- интерактивные сайты;
- интерактивные опросы;
- интерактивные презентации;
- интерактивные электронные книги;
- AR- и VR-истории.
Интерактивный контент предлагает пользователям более увлекательный опыт. Поэтому они дольше взаимодействуют с брендом. Благодаря этому компании могут повысить узнаваемость, наладить тесные отношения с аудиторией и улучшить ключевые бизнес-показатели, в том числе количество и качество лидов. Хотите получить максимальный результат? Инвестируйте в создание AR- и VR-историй. Это беспроигрышный способ выделиться среди конкурентов и произвести незабываемое впечатление на пользователей.
Пример: интерактивный сайт Kaspersky Smart City Map с картой, на которой представлены новые технологии защиты для различных отраслей.
Последовательный сторителлинг
Вы наверняка знакомы со сторителлингом — одним из самых мощных и привлекательных для пользователей форматов. Последовательный сторителлинг — это следующий уровень. Речь идет о создании серии историй, объединенных одной темой, сюжетом, героем, месседжем
Где чаще всего можно увидеть последовательный сторителлинг:
- YouTube;
- истории в Instagram;
- челленджи в TikTok;
- реклама;
- сиквелы фильмов и сериалы;
- видеоигры;
- комиксы и серии книг.
Хотя последовательный сторителлинг требует много затрат времени и финансов, эти инвестиции позволяют резко увеличить эффективность коммуникации. Маркетологи выбирают его за высокую вовлеченность аудитории и уровень конверсии. Когда контент, которым делится бренд, взаимосвязан, вероятность, что потенциальные клиенты его запомнят, намного выше. Начните создание историй с выбора персонажа. Им может быть ваш клиент, сотрудник и даже продукт.
Пример: рекламная кампания Adidas на рекламных щитах, которые создают GIF-эффект.
Shoppable-видео
Shoppable-видео содержат встроенные ссылки на представленные товары, кликнув по которым пользователь может легко совершить покупку. При просмотре такой рекламы путь от интереса до решения о покупке существенно сокращается. Раньше в видео с фирменными товарами использовали в основном всплывающие окна. Пользователи кликали по ним и переходили на сторонние ресурсы, где уже могли купить понравившийся продукт. Сегодня же новые технологии позволяют делать покупки сразу с shoppable-видео: один клик — и товар в корзине.
Преимущества shoppable-видео:
- высокий уровень вовлеченности;
- простая воронка продаж;
- высокая конверсия.
Shoppable-видео — будущее электронной коммерции. Если пользователи ждут более интерактивного контента от брендов, а бренды ищут способы облегчить путь покупателя, это беспроигрышный вариант. Готовы попробовать? Начните с Instagram или TikTok, в которых можно легко создавать видео с товарами.
Пример: shoppable-видео показа Benetton.
Если вы еще не пробовали видеомаркетинг, сейчас самое время. Сегодня видеоконтент — must have, без которого сложно представить эффективную стратегию продвижения. Тем более что вовлекающие, атмосферные видео — именно то, что хотят видеть пользователи у своих любимых брендов. Чтобы покрыть растущий спрос, креаторы создают все больше популярного контента. Например, количество видеофайлов в библиотеке Depositphotos выросло в 2,3 раза за последние два года.
Выделяйтесь на фоне конкурентов и привлекайте внимание потенциальных клиентов, предлагая им уникальный, незабываемый опыт с помощью интерактивного контента, последовательного сторителлинга или shoppable-видео.