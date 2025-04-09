Рукописи не горят: динамика рынка печатной прессы в 2025 году

В последнем отчете Mediascope зафиксировали растущий интерес россиян к печатной прессе. Несмотря на стремительное развитие цифровых медиа, сохраняется востребованность традиционных печатных СМИ. За последние полгода значительный рост аудитории продемонстрировало множество изданий.

Среди ежедневных газет наибольший полугодовой прирост аудитории показала «Комсомольская правда» — 1,3% (905 400 читателей). В Москве это издание также лидирует по приросту: 2,1% (303 100 человек). Если смотреть на общее городское население, первое место занимает «Российская газета», увеличившая охват на 1,2% (1 442 400 человек). В Санкт-Петербурге максимальный прирост показала ежедневная газета РБК — 0,9% (55 тыс. человек). А Metro стало лидером по приросту аудитории одного номера в Москве — 0,9% (129 тыс. читателей). Лидерами же по общему числу читателей среди еженедельных изданий стали журнал «7Дней ТВ-программа» в Москве (889 100 человек) и «Панорама ТВ» в Санкт-Петербурге (506 300 человек).

Среди еженедельных газет наилучшую динамику показали «Аргументы и факты». Аудитория одного номера выросла на 0,9%, достигнув 6 987 800 человек. Полугодовой прирост издания составил 1 153 700 человек. У «Вечерней Москвы» аудитория одного номера увеличилась на 0,5%, а общий прирост за полгода составил 149 100 человек.

Среди ежемесячных журналов крупнейшую аудиторию сохраняет «Вокруг света» — 6 261 800 человек. При этом наибольший прирост за полгода показал «Дачный сезон»: аудитория журнала выросла на 2 212 900 человек по общему городскому населению, а по городам с численностью более 100 тыс. человек прирост составил 804 тыс.

Юлия Голубева, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»: Журнал «7Дней ТВ-программа» Издательства «Семь Дней» — самое читаемое еженедельное издание в Москве среди населения старше 16 лет. Журнал «Панорама ТВ» издательства «Медиа Пресс» — № 1 по аудитории среди еженедельных изданий в том же возрастном сегменте населения Санкт-Петербурга. Несмотря на снижение продаж и повышение стоимости печатной прессы, а также бурное развитие цифровых способов потребления контента, мы видим устойчивый интерес лояльной аудитории и рекламного рынка к этому «ламповому» медиасегменту. Если в период с сентября 2022 года по февраль 2023 года один номер журнала «7Дней ТВ-программа» в Москве читали в среднем более 728 тыс. человек, то в сентябре 2024 — феврале 2025 показатель вырос на 22% и составил в среднем более 889 тыс. человек. Для нас это закономерный результат, потому что несмотря на текущие вызовы, с которыми столкнулась издательская отрасль, мы сохраняем инвестирование в разработку эксклюзивных материалов и совершенствование полиграфии, расширяем географию продаж и улучшаем систему дистрибуции. Все это, в конечном итоге, позволяет занимать лидирующие позиции на рынке еженедельной журнальной прессы в двух столицах и обеспечивать устойчивое развитие.